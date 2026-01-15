Viva

Muere a los 48 años la mujer que afirmó ser hija secreta de Freddie Mercury

La mujer que afirmó ser hija secreta de Freddie Mercury murió a los 48 años tras luchar contra un raro cáncer óseo. Su existencia se reveló en una biografía del vocalista de Queen

Por O Globo / Brasil / GDA
La biografía expone una relación de Freddie Mercury con su exnovia Mary Austin y menciona la existencia de una hija cuya historia salió a la luz años después. (El Universal de México)







