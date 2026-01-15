Muere a los 48 años la mujer que afirmó ser hija secreta de Freddie Mercury

La biografía expone una relación de Freddie Mercury con su exnovia Mary Austin y menciona la existencia de una hija cuya historia salió a la luz años después.

La mujer que aseguró ser la hija secreta de Freddie Mercury, vocalista de Queen, murió a los 48 años tras un prolongado tratamiento médico contra un cordoma, un cáncer óseo poco común. La información trascendió mediante un comunicado difundido por su esposo y por la periodista que reveló su existencia en una biografía del artista.

La fallecida era médica y se identificaba únicamente con los apodos B y Bibi. Su muerte se dio a conocer a través de un mensaje público firmado por su esposo, Thomas, y por la escritora Lesley-Ann Jones, autora del libro que expuso el caso.

La supuesta hija del cantante alcanzó notoriedad en el 2024 con la publicación de Love, Freddie, obra en la que Jones abordó aspectos desconocidos de la vida del líder de Queen. Según el libro, la mujer nació tras una relación de Mercury con Barbara Valentin, bailarina y esposa de un amigo cercano del músico, en 1976, un año después del éxito de Bohemian Rhapsody.

De acuerdo con la versión incluida en la biografía, la existencia de la niña solo era conocida por el círculo íntimo del artista. La mujer también afirmó que conservaba cartas personales enviadas por Mercury durante su vida.

La veracidad de esta historia generó dudas dentro del entorno del cantante. Brian May, guitarrista de Queen, y Mary Austin, exnovia y amiga cercana de Mercury, expresaron cuestionamientos públicos sobre la supuesta paternidad.

Al informar sobre el fallecimiento, el diario británico Daily Mail indicó que la mujer murió de forma tranquila tras una larga lucha contra el cáncer. Según ese reporte, dejó dos hijos de nueve y siete años. El mismo medio señaló que sus cenizas se esparcieron en los Alpes.

En el contexto del libro, Lesley-Ann Jones sostuvo que contaba con pruebas de ADN que respaldaban la afirmación de que Freddie Mercury era el padre biológico de la mujer.

La periodista también divulgó un comunicado en el que lamentó profundamente la muerte de quien describió como una amiga cercana. Según su versión, la mujer buscó que se conociera una verdad distinta sobre la vida del cantante, tras más de tres décadas de relatos controlados por su entorno más cercano.

Freddie Mercury murió en 1991 a los 45 años y es recordado como una de las figuras más influyentes de la historia del rock. Queen mantiene una vigencia global gracias a canciones como Somebody to Love, uno de los mayores éxitos de la banda.

