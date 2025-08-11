Hija secreta de Freddie Mercury rompe el silencio tras 30 años: ‘No fue fácil crecer así’

La presunta hija de Freddie Mercury relató su historia y reveló los diarios que el cantante le dejó antes de morir.

La mujer que sería hija biológica de Freddie Mercury habló por primera vez luego de que su existencia se revelara públicamente.

La biógrafa Lesley-Ann Jones, autora del próximo libro Love, Freddie, adelantó en mayo que el legendario vocalista del grupo Queen habría tenido una hija durante un romance en 1976 con la esposa de un amigo cercano, un año después del éxito de Bohemian Rhapsody.

Identificada únicamente como “B” para proteger su identidad, la mujer hizo declaraciones antes de la publicación del libro en setiembre.

Contó que no quiso compartir a su padre “con el mundo entero” y que, tras su muerte en 1991, tuvo que enfrentar ataques y distorsiones sobre su figura, mientras él se convertía en un ícono global.

Con 15 años en el momento de la pérdida, relató que debió madurar sin su apoyo y atravesar momentos importantes de su vida sin su presencia. Explicó que durante tres décadas construyó su familia sin él y que guardó silencio para preservar un vínculo íntimo que no quería exponer.

La existencia de “B” era conocida únicamente por los padres y la hermana del cantante, los integrantes de Queen y Mary Austin, considerada el gran amor de Mercury. Austin, pareja del artista hasta finales de los años 70 y heredera principal de su patrimonio, habría puesto en duda la historia en recientes declaraciones.

La hija respondió que le sorprendía esta reacción, pues Austin no había leído el libro y nunca había corregido otras interpretaciones sobre la vida del músico.

Actualmente, “B” tiene 48 años, es médica, vive en Europa y es madre. Según la autora, la mujer la contactó hace tres años para relatar su historia. Después de verificar la información, Jones afirmó que se trataba de un relato verdadero y mencionó que la hija recibió apoyo económico de Mercury mediante un acuerdo privado y legal, sin figurar en su testamento.

Jones insinuó que se realizó una prueba de ADN con validación legal, cuyos detalles no se divulgarán por tratarse de un proceso privado.

“B” reveló que, poco antes de morir, Mercury le entregó 17 volúmenes de diarios personales que permanecieron inéditos hasta ahora y que sirvieron como base para la nueva biografía.

En el primer capítulo del libro se incluye una carta en la que ella afirma que tuvo una relación cercana y afectuosa con su padre desde su nacimiento y hasta los últimos días de su vida.

Bohemian Rhapsody, la historia de la canción icónica de Queen

