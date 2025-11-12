Murió reconocido periodista costarricense Richard Molina, a los 54 años

Richard Molina destacó como periodista de varios medios de comunicación en Costa Rica.

El reconocido periodista Richard Molina Mesén falleció este martes 11 de noviembre, según establece el registro del Tribunal Supremo de Elecciones.

Molina tenía 54 años de edad. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

El comunicador era conocido por su cobertura del ámbito nacional y por su trayectoria en diversos medios de comunicación, entre ellos Diario Extra y el medio digital El Guardian CR.

Fue este último medio el que dio a conocer la noticia mediante una esquela con la fotografía de Molina, quien fungió como su director.

El medio 'El Guardián CR' publicó una esquela sobre la muerte del periodista Richard Molina. (Facebook)

Noticia en desarrollo.