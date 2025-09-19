Murió destacado periodista costarricense, figura de la radio nacional

Armando Acuña Delgado fue una figura destacada del periodismo y la radio costarricense. Trabajó en emisoras como Monumental, Sonora y Musical.

El periodismo y la radio costarricenses están de luto, pues este viernes 19 de setiembre murió una de sus figuras más destacadas.

Se trata de don Armando Acuña Delgado, quien laboró en emisoras como Sonora, Monumental y Musical.

El fallecimiento fue confirmado en Facebook por Malena Acuña, hija del comunicador. “Con profundo pesar. Con el corazón lleno de dolor, informo que mi amado padre ha partido de esta vida”, escribió.

La vela de don Armando se realizará este viernes 19, a partir de las 4 p. m., en la funeraria Jardines del Recuerdo, en barrio Don Bosco, San José. Mañana, sábado 20, se llevará a cabo una misa en su honor en la iglesia Don Bosco, a las 8:30 a. m.

“Estamos profundamente agradecidos por sus expresiones de amor, apoyo y oraciones durante este momento difícil para nuestra familia”, agregó la hija de don Armando.

Como figura destacada del periodismo costarricense, la muerte de don Armando conmovió a personalidades de nuestro país, entre ellos al expresidente Luis Guillermo Solís, quien publicó un mensaje en honor del comunicador.

“Su partida enluta al gremio, pero también a todos quienes, como yo, fuimos testigos de su gran amor por Costa Rica. Leal y consecuente, no fue tímido en su crítica al poder y a quienes en algún momento lo detentamos”, escribió Solís.

