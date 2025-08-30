Muere en Costa Rica Alberto Padilla, expresentador de CNN en Español

El expresentador de CNN en Español, el periodista mexicano Alberto Padilla, falleció la noche de este viernes 29 de agosto en un hospital de San José, Costa Rica, país en el que se radicó en los últimos cinco años. Así lo informó informó CRC 89.1 Radio, medio en el que Padilla tenía un programa radiofónico.

Falleció en San José el expresentador de CNN, Alberto Padilla. (Tomada de su cuenta de X/La Nación)

Padilla, de 60 años, se encontraba en una actividad social con varios amigos, cuando se sintió mal y sufrió un desvanecimiento. “Fue trasladado de inmediato al Hospital Cima en San José, donde, pese a la atención recibida, se produjo el fatal desenlace en horas de la noche”, detalló el medio de comunicación.

En Costa Rica, tenía el programa A las 5 con Alberto Padilla, transmitido por CRC 89.1 Radio, un espacio de análisis económico, político y social.

Padilla fue un rostro conocido de CNN en Español. En la cadena estadounidense, se desempeñó como presentador y analista. Cubrió acontecimientos mundiales y entrevistó a líderes políticos, empresariales y sociales.

El periodista nació en Monterrey, México, el 9 de enero de 1965. Se graduó en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey y completó el Programa de Alta Gerencia en el INCAE Business School en Costa Rica.