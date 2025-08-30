El País

Muere en Costa Rica Alberto Padilla, expresentador de CNN en Español

El periodista Alberto Padilla, conocido por su trabajo en CNN en Español, falleció en un hospital de San José a los 60 años, según confirmó CRC 89.1 Radio.

Por Julián Navarrete Silva

El expresentador de CNN en Español, el periodista mexicano Alberto Padilla, falleció la noche de este viernes 29 de agosto en un hospital de San José, Costa Rica, país en el que se radicó en los últimos cinco años. Así lo informó informó CRC 89.1 Radio, medio en el que Padilla tenía un programa radiofónico.








