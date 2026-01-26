Viva

Topo Gigio está de luto: murió el actor que le dio voz al icónico personaje

El intérprete falleció este domingo 25 de enero, a los 57 años. Se desconocen las causas del deceso

Por Jessica Rojas Ch. y El Universal/México/GDA
El actor mexicano de doblaje Gabriel Garzón inició su carrera en 1994, dando su voz al personaje Topo Gigio. (Archivo)







