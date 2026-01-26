Topo Gigio está de luto: murió el actor que le dio voz al icónico personaje

El actor mexicano de doblaje Gabriel Garzón inició su carrera en 1994, dando su voz al personaje Topo Gigio.

Este es un duro momento para el entretenimiento infantil de toda Latinoamérica, ya que se anunció la muerte de quien fuera la voz del icónico Topo Gigio.

El actor mexicano Gabriel Garzón, quien encantó a miles de personas por toda América Latina con su interpretación del ratoncito, falleció este domingo 25 de enero a los 57 años. El artista prestó su voz al personaje desde 1994.

De acuerdo con El Universal, de México, el fallecimiento del intérprete fue anunciado por el también actor Jorge Falcón, quien publicó el detalle en su cuenta de Instagram. “Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua”, escribió.

Hasta el momento no ha trascendido la causa de la muerte del artista, quien hizo felices a miles de niños. No obstante, en semanas previas algunos colegas suyos solicitaron apoyo para recibir donantes de sangre para el actor.

Garzón, además de actor de voz, también fue comediante, titiritero y productor de televisión.

Su trabajo destacó en producciones de televisión infantiles como Una sonrisa con Cepillín y La casa de la risa. El Universal agregó que también colaboró con importantes figuras del entretenimiento para niños como Tío Gamboín y Silvia Roche (creadora de Odisea Burbujas).

El medio Univisión recordó que Garzón sufrió un aparatoso accidente de tránsito en el 2016 y que, a consecuencia de las lesiones, hubo que amputarle una pierna.