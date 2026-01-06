Muere famoso actor de ‘El lobo de Wall Street’ por enfermedades poco frecuentes

El reconocido actor de Broadway e influencer Bret Hanna-Shuford falleció a los 46 años, según confirmó su familia. Además de destacar en numerosas producciones teatrales, también fue conocido por su papel secundario en la película El lobo de Wall Street.

“Con profundo dolor compartimos la noticia de que esta mañana nos despedimos del hombre, esposo y papá más increíble del universo. Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz y rodeado de amor, junto a su familia. Nuestros corazones están rotos, pero seguiremos haciendo que se sienta orgulloso de nosotros”, expresaron sus seres queridos.

El actor luchó durante menos de cinco meses contra una hemofagocitosis linfohistiocitaria y un linfoma de células T periférico, tras ser diagnosticado el verano pasado, según reportó la prensa internacional.

La hemofagocitosis linfohistiocitaria es una rara enfermedad del sistema inmunológico que provoca una respuesta inflamatoria descontrolada, mientras que la segunda es un tipo agresivo de cáncer que afecta a los linfocitos T, una clase de glóbulos blancos esenciales para la defensa del organismo.

Tras descubrir su enfermedad, Hanna-Shuford compartió abiertamente su batalla a través de las redes sociales, convirtiendo su experiencia en un testimonio de valentía y amor.

Pocos días antes de su partida, publicó una alegre fotografía desde su cama de hospital junto a su esposo, Stephen, transmitiendo optimismo y ternura pese a los difíciles momentos.

Junto a su esposo y su hijo, Bret celebró una vida construida desde el amor, la creatividad y la visibilidad de las familias diversas. Esta es la foto que publicó poco antes de fallecer. (Tomada de redes sociales)

En octubre, el intérprete reveló que había pasado tres días inconsciente en cuidados intensivos y confesó que “quería irse a casa”. Según el medio Express, en agosto se creó una campaña de financiación colectiva para ayudar a cubrir sus gastos médicos.

Su legado artístico en Broadway es amplio y memorable. Además de participar en la película de Leonardo Dicaprio, formó parte de producciones emblemáticas como La Bella y la Bestia, Wicked, Chitty Chitty Bang Bang, La sirenita, Amazing Grace y Paramour del Cirque du Soleil. En televisión, brilló en Law & Order: Special Victims Unit (2018), The Good Fight (2020) y Only Murders in the Building (2023).

Más allá de su carrera, Hanna-Shuford se destacó por su compromiso con la visibilidad LGBTIQ+ y la familia. Junto a su esposo, creó la cuenta Broadway Husbands, donde ambos compartían su vida cotidiana como padres y pareja con autenticidad y amor.

Le sobreviven su esposo Stephen, su hijo Maverick, sus padres Preston y Deanna, y sus hermanos Todd, Eric y Bart. Desde el anuncio de su muerte, su cuenta de Instagram se ha llenado de mensajes cargados de cariño y despedida.

“Acabo de ver la noticia, es tan injusto. El cáncer es horrible; estaba en un momento tan feliz de su vida, con su esposo y Maverick, y no es justo que el cáncer se lo haya llevado”, escribió un seguidor conmovido. Otro usuario agregó: “Adiós, Bret, mis condolencias a su familia”. Un tercero, con sencillez y afecto, solo escribió: “QEPD”, junto a un corazón.

La luz de Bret Hanna-Shuford brilló intensamente en los escenarios, pero también en la vida de quienes lo conocieron. Su talento, su generosidad y su ejemplo de amor permanecerán en el recuerdo de todos los que fueron tocados por su arte y su espíritu.