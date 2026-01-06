Famosa actriz de Televisa preocupa al aparecer conectada a oxígeno: ‘Triste... con mis pulmones lastimados’

Alejandra Barros, famosa actriz de telenovelas de la cadena mexicana Televisa, causó gran preocupación al aparecer conectada a oxígeno en una fotografía que compartió en sus redes sociales.

Además de la imagen, Barros escribió una gran reflexión en torno al fuerte quebranto de salud que sufre desde hace unos días.

De acuerdo con la actriz, recientemente puso pausa a una intensa grabación de tres meses en el estado de San Luis Potosí. Allí, varios factores como la cantidad de horas de trabajo y los cambios de clima les pasó factura al elenco; por lo cual, varios de sus compañeros cayeron en cama el pasado 30 de diciembre.

A ella le sucedió lo mismo y entró en el punto más crítico justo cuando se disponía a pasar las vacaciones junto a su familia.

“Yo no fui la excepción… me tuve que ir al hospital porque me sentía peor de lo normal con esta gripa que ya tenía varios días. Después de algunos estudios me diagnosticaron neumonía”, detalló la actriz.

La protagonista de Para volver a amar y La sombra del pasado aseguró que esta situación la hizo tener una profunda introspección sobre su ritmo de vida, la vulnerabilidad y el peligro que representa “no escucharte”.

“No me escuché. Me descuidé. No quise interrumpir mis vacaciones ni las de los demás y no me cuidé como debía. Aquí el resultado. Me da tristeza porque llevaba muchos días deseando estas vacaciones y me la pasé una semana sintiéndome mal y la siguiente semana sintiéndome peor”, escribió Barros.

“No me escuché. Mañana regreso a San Luis a seguir grabando y regreso cansada, triste, con miedo a contagiarme de otra gripa con mis pulmones lastimados, pero con ganas de terminar este proyecto con todo lo que puedo dar, y ahora si escuchándome. No quiero abusar de mi cuerpo nunca más”, agregó.

Alejandra Barros fue diagnosticada con neumonía y continúa recuperándose. (Instagram)

La reconocida actriz finalizó su mensaje con la promesa de que en este 2026 se concentrará mucho más en su salud y el amor.

No obstante, en otra publicación, ahondó más en el tema y confesó que esta situación ha sido muy retadora a nivel emocional y psicológico. Por esta razón, agradeció las muestras de cariño que recibió en las últimas horas.

“No les puedo decir que estoy al 100, pero cuando siento que la nube gris se me acerca (pensamientos negativos) trato de alejarla y cambiar el camino de lo que ando pensando. No sé si me explico, pero el cariño de mi familia, amigos y ustedes que me leen me ayuda a dejar de pensar tonterías y concentrarme en dar gracias por todo lo que sí tengo”, aseveró Alejandra Barros.