Muere icónico actor tras lucha contra el cáncer de sangre: ‘Estaba rodeado de su familia’

El actor Ahn Sung-ki fue uno de los pilares para que el cine de Corea del Sur tenga el auge del que goza hoy. En la foto posa durante la inauguración del Festival Internacional de Cine de Busán, en 2021.

El cine internacional está de luto por la muerte del icónico actor surcoreano Ahn Sung-ki, quien dejó una enorme huella de casi siete décadas en la gran pantalla. El deceso del actor se dio el lunes 5 de enero, según los reportes de medios del país asiático.

Ahn sostenía una larga lucha contra un cáncer de sangre y murió rodeado de su familia, informó la agencia de noticias Yonhap. De acuerdo con el reporte, había estado recibiendo tratamiento en una unidad de cuidados intensivos tras atragantarse con comida la semana pasada.

Durante su destacada carrera, el actor de 74 años participó en más de 170 películas.

Tras debutar a los cinco años en 1957, Ahn era venerado tanto por los cinéfilos como por sus colegas debido a su prolífica carrera y su vida libre de escándalos, una rareza en la industria del espectáculo.

Su trayectoria acompañó el ascenso del cine surcoreano desde sus humildes comienzos hasta alcanzar la relevancia mundial, que culminó con el éxito de Parasite en los Óscar.

Su éxito de taquilla de 2003, Silmido —basada en la historia real de una unidad secreta de fuerzas especiales compuesta por exreclusos con la misión de asesinar al líder de Corea del Norte—, se convirtió en la primera película surcoreana en superar los 10 millones de espectadores.

A Ahn le sobreviven su esposa y sus dos hijos.