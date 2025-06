Famoso modelo y actor surcoreano fallece a los 29 años: Misterio rodea su muerte

El modelo y actor surcoreano Kim Jong Suk, de 29 años, fue hallado sin vida el 4 de junio en su residencia.

La noticia causó conmoción en el ámbito del entretenimiento asiático, especialmente entre los seguidores del artista, quien había ganado reconocimiento por su participación en el reality de citas The Skip Dating y por su trabajo con diversas marcas de moda.

Aunque aún no se conocen las causas oficiales de su fallecimiento, algunos medios especularon que pudo haberse quitado la vida tras una presunta discusión con su pareja sentimental en Gyeonggi-do, según informó el portal Mathrubhumi.

Kim Jong Suk acumuló 26 millones de seguidores en Instagram y trabajó con marcas como Burberry. (Instagram/Instagram)

Gulf News indicó que uno de sus amigos y colegas fue el primero en referirse públicamente al deceso. El mensaje, compartido en redes sociales, expresó tristeza y cariño: “Hermano mío, se me rompió el corazón cuando me dijeron que te habías ido. Todavía no puedo creer que no podré volver a ver tu rostro sonriente en toda mi vida. Puede que ya no estés con nosotros, pero quiero que sepas que fuiste un gran regalo para este mundo, y siempre te llevaré muy cerca de mi corazón. Te extrañaré. Siempre te querré”.

Ante los rumores de un posible suicidio, su hermana mayor desmintió esa versión. No ofreció detalles sobre la causa de la muerte, pero condenó la difusión de versiones infundadas. Aseguró que, una vez concluidos los análisis oficiales, la familia los publicará para brindar claridad a sus seguidores.

“Hola, soy la hermana mayor de Jong Suk. Estamos en medio de los preparativos del funeral, abrumados y desconsolados. Pero veo tantas afirmaciones infundadas y falsas, difundiéndose en las comunidades en línea. Al principio, decidimos no responder, con la esperanza de que mi hermano descansara en paz. Pero ahora, todo fue demasiado lejos”, comenzó su mensaje.

Agregó: “No sabía que un contenido tan absurdo se distorsionaría y difundiría. Porque no es cierto. Los artículos actuales no son ciertos, por lo que solicité su eliminación. Planeo organizar y publicar pronto la grabación policial, la grabación de mi amigo que estaba con él y lo último que me dijo. Por favor, por el bien del difunto, dejen de difamarlo. Por favor, borren las publicaciones que subieron. Por favor, dejen que el difunto descanse en paz. Cualquier publicación maliciosa será reportada al equipo de investigación cibernética”.

Kim Jong Suk fue hallado muerto el 4 de junio en su residencia en Corea del Sur. (Instagram/Instagram)

Kim Jong Suk inició su carrera en 2014 como modelo para una tienda en línea. En 2022 alcanzó notoriedad tras participar en el reality The Skip Dating. A partir de ese momento, trabajó con distintas marcas de ropa y actuó en dramas televisivos surcoreanos que lograron difusión en países occidentales.

También fue portada de revistas como ELLE Corea y Esquire. Además, colaboró con reconocidas firmas como Tiffany & Co. y Burberry. En Instagram acumuló 26 millones de seguidores.