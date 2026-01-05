Murió querido personaje de la televisión costarricense, quien fue parte de uno de los programas más recordados

El actor costarricense también actuó en programas como 'La familia Mena Mora' y 'Gentes y paisajes'.

La televisión costarricense y el arte criollo del país lloran la muerte de un destacado personaje, a quien gran parte del país recuerda por su participación en programas muy queridos por el público tico.

Este sábado 3 de enero, por medio de su colega, la folclorista María Mayela Padilla, trascendió el fallecimiento del artista Omar Díaz Cascante. El actor, de 89 años, ganó gran popularidad por interpretar al policía Baldomero en la serie El fogón de doña Chinda.

Omar Díaz Cascante, conocido como Baldomero, fue parte de programas como 'El fogón de doña Chinda'. ( Tomada de redes sociales)

Dicha producción, dirigida por Miguel Salguero, además de convertirse en un ícono de la televisión tica, fue semillero de una gran cantidad de figuras como Padilla, Emeterio Viales y el propio Cascante.

Tal fue el impacto de la producción, que a Cascante se le quedó el nombre de su personaje como apodo, por lo que la mayoría se refería a él como Baldomero.

Sumado a su paso por esta serie, también actuó en otros programas de Salguero como La familia Mena Mora y Gentes y paisajes, las cuales fueron todo un fenómeno social durante los años 80 y 90.

Cascante era un hijo orgulloso de su pueblo Jericó de San Miguel, en Desamparados. Allí tenía gran fama como retahilero y se encargaba de labores como el regado de la cancha de la comunidad, según reseñó el medio comunal El Desamparadeño en 2017.