Viva

Murió querido personaje de la televisión costarricense, quien fue parte de uno de los programas más recordados

El actor tenía 89 años y se desarrolló como folclorista al lado de figuras como Miguel Salguero y María Mayela Padilla

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Luto actor de televisión
El actor costarricense también actuó en programas como 'La familia Mena Mora' y 'Gentes y paisajes'. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Omar Díaz CascanteBaldomeroEl fogón de doña Chinda
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.