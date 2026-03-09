OIJ investiga al influencer Steve Diet por orden de la Fiscalía

Steve Diet es un reconocido creador de contenido de 'fitness'. El OIJ ahora lo investiga por el presunto delito de acoso a persona menor de edad.

El Ministerio Público confirmó ante consulta de La Nación que el Organismo de Investigación Judical (OIJ) investiga al influencer Esteban Gómez, conocido en redes sociales como Steve Diet.

La Fiscalía Adjunta de Género confirmó que ordenó al OIJ iniciar una investigación por el presunto delito de seducción de menores por medios electrónicos.

La mañana de este lunes 9 de marzo, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) presentó una denuncia en contra del creador de contenido ante la Fiscalía de Hechos de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, a raíz de reportes en redes sociales, en los que se expuso que Gómez habría acosado a una persona menor de edad.

El PANI pidió investigar el presunto delito de grooming, que está tipificado en el Código Penal desde el 2013 y que es sancionado hasta con cinco años de cárcel.

“El grooming es cuando una persona adulta acosa a una niña, niño o adolescente con fines sexuales por medio de redes sociales, videojuegos en línea o aplicaciones. Usualmente se hace pasar por una persona adulta o joven con el objetivo de ganarse la confianza de la víctima”, explicó la institución en un mensaje enviado a este medio.

“En el Código Penal, se identifica como ‘seducción o encuentros con menores por medios electrónicos’. En el 2021, se firmó la ley número 10020, que estableció un marco regulatorio para prevenir, combatir y sancionar este delito, así como aumentar las penas”, explicó el PANI.

El contenido que publica Steve Diet en sus plataformas digitales causa mucha polémica entre los usuarios. (Archivo)

En un primer momento, Steve Diet fue denunciado de manera pública a través de redes sociales, donde se expusieron mensajes que en apariencia el hombre envió a una menor de edad.

En los supuestos mensajes, el creador comentó a la joven que en ella “encontró a su futura esposa” y que “lo único que le faltaba era entregarle el anillo”.

En otro aparente intercambio de textos, que circula en redes como una grabación de pantalla, Gómez preguntó a la muchacha su lugar de residencia y después consultó a cuál gimnasio iba.

Los presuntos mensajes fueron expuestos por la creadora de contenido Rachell McKenzie, quien explicó que la joven en cuestión (de 16 años) le compartió la supuesta conversación para que ella la difundiera. Según explicó McKenzie, el intercambio se dio cuando él tenía 31 años.

El video de McKenzie se publicó el sábado 7 de marzo. En las pruebas que presentó la creadora de contenido, se observan pantallazos de la supuesta conversación que se dio entre finales del 2025 e inicios del 2026.

La mañana de este lunes 9 de marzo, La Nación intentó contactar a Steve Diet para consultar sobre su posición del tema; sin embargo, no contestó la llamada telefónica ni el mensaje que le enviamos.