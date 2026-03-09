Viva

OIJ investiga al influencer Steve Diet por orden de la Fiscalía

Este lunes 9 de marzo, el PANI denunció al creador de contenido por presunto acoso a una persona menor de edad

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y Juan Pablo Sanabria
Creador de contenido Steve Diet fue denunciado por el PANI por presuntamente escribirle a una menor de edad con fines sexuales.
Steve Diet es un reconocido creador de contenido de 'fitness'. El OIJ ahora lo investiga por el presunto delito de acoso a persona menor de edad. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Steve DietEsteban Gómez
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.