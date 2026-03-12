Viva

Influencer murió de un infarto fulminante; esta fue su última publicación

El creador de contenido fue ubicado inconsciente en su casa y poco después los médicos confirmaron su muerte

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Arun Tupe
El creador de contenido indio Arun Tupe falleció el 10 de marzo. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InfluencerCreador de contenidoIndiaMuerte
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.