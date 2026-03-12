Influencer murió de un infarto fulminante; esta fue su última publicación

Arun Tupe, una reconocido influencer de India, fue encontrado sin vida en su casa el pasado 10 de marzo, a los 26 años, según informó recientemente la prensa internacional.

El joven creador de contenido se hizo popular por sus videos cómicos y su estilo cercano y alegre. En su biografía se describía simplemente como “creador de contenido y actor”, junto a la frase: “Me gusta hacerte reír, nada más”.

Según medios locales como India TV News y NDTV, Tupe fue hallado inconsciente en su residencia en Chhatrapati Sambhajinagar, en la India. Luego de ser trasladado al hospital, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Horas antes de su muerte, el influencer indio Arun Tupe compartió su última publicación en Instagram. (Tomada de redes sociales)

Su amigo y también influencer, Vinod Patil, compartió un sentido mensaje en Facebook, donde afirmó que Tupe habría muerto a causa de un ataque cardíaco, aunque las autoridades aún no confirmaron oficialmente la causa de la muerte.

Horas antes de su fallecimiento, el influencer indio compartió su última publicación en Instagram, un video humorístico en el que parodiaba el proceso de creación de contenido. En los comentarios, sus seguidores dejaron mensajes de despedida y admiración.

“Mis más sinceras condolencias, hermano”, escribió uno de sus seguidores.