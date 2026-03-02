Viva

‘¡Se puso fea la cosa aquí!’: Influencer costarricense en Israel vio volar misiles muy cerca de él

En el video que compartió se observan las luces de los misiles cruzando el cielo, dirigiéndose hacia algún objetivo en tierra

Por Fátima Jiménez
Tico en Israel
Entre miedo y asombro, Johan Sandí compartió con sus seguidores la escena de los misiles iluminando la noche en medio del conflicto en Israel. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)







