‘¡Se puso fea la cosa aquí!’: Influencer costarricense en Israel vio volar misiles muy cerca de él

Entre miedo y asombro, Johan Sandí compartió con sus seguidores la escena de los misiles iluminando la noche en medio del conflicto en Israel.

El influencer costarricense Johan Sandí, conocido en redes sociales como El Manudito CR o El Flaco Sandí, compartió el angustiante momento que vivió durante su viaje a Israel: presenció el paso de varios misiles sobre la zona donde se encontraba.

“Logré quedarme unos segundos más en la habitación del hotel y capté el momento exacto donde venían cayendo estos misiles, ahora sí corra chito (emoticones corriendo)”, escribió el creador de contenido en una de sus publicaciones.

En el video se observan las luces de los misiles cruzando el cielo y dirigiéndose hacia la tierra. En los comentarios, sus seguidores respondieron con una mezcla de preocupación y humor.

“Como buen tico... escucha pleito o balazos y sale a ver qué pasó”. “Cuidate, recuerde Manudito, ‘no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar’. Hoy día tu misión es proteger tu vida”. “Ay Dios. Corra por favor. Me tiene con el Jesús en la boca”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Otros usuarios, en cambio, cuestionaron su decisión de viajar a un país en guerra.

Horas antes de grabar el momento de los misiles, Sandí compartió otro video en el que contaba que regresaba de comprar comida cuando comenzaron a sonar las sirenas de ataque. “Aquí vamos corriendo nuevamente para el hotel, para el búnker”, agregó.

El influencer mantiene a sus seguidores informados sobre la situación en Israel. De hecho, el pasado 28 de febrero, reportó el cierre del espacio aéreo en ese país. “Señores, se puso fea la cosa aquí”, comentó en ese entonces.

¿Por qué está el influencer en Israel?

El Manudito viajó a Israel como parte de unas vacaciones por Oriente Medio. Antes de llegar a Tel Aviv, visitó Dubái y otros destinos turísticos de la región.

Su plan era generar contenido mostrando los paisajes, la cultura y las curiosidades de esos países; sin embargo, su paso por Israel coincidió con una nueva escalada del conflicto armado, lo que lo obligó a refugiarse en búnkers y acatar estrictos protocolos de seguridad.

Asustado, El Manudito registró con su celular el momento en que sonaron las sirenas y debió correr hacia el búnker del hotel en Israel. (Tomada de redes sociales)

El conflicto que lo sorprendió forma parte de las históricas tensiones en Medio Oriente, donde Israel mantiene disputas tanto con grupos armados como con algunos países vecinos, entre ellos Irán.

En los últimos días se registraron ataques con misiles y drones, sirenas antiaéreas, interceptaciones del sistema de defensa y contraofensivas, lo que convirtió temporalmente a ciudades como Tel Aviv en “zonas de guerra”.

En ese contexto, turistas y residentes deben correr a refugios subterráneos cuando suenan las alarmas, permanecer atentos a la información oficial y limitar sus desplazamientos, exactamente lo que el costarricense documentó en sus redes sociales.