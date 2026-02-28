‘El Manudito’ relata angustiante experiencia en medio del conflicto en Israel: ‘Estábamos en zona de guerra’

Johan Sandí, conocido como 'El Manudito', relató su vivencia desde Israel en medio de los bombardeos a Irán.

El creador de contenido deportivo y humorístico Johan Sandí, mejor conocido como El Manudito o El Flaco Sandí, relató cómo se vive actualmente el conflicto entre Israel e Irán, ya que él se encontraba en el aeropuerto de Tel Aviv en el momento en que se desencadenó todo.

Sandí se encuentra de vacaciones; primero estuvo en Dubái y, al momento de hacer su vuelo rumbo a territorio israelí, todo estaba bien; sin embargo, al llegar al país topó con otra realidad.

“En el aeropuerto de Israel, pasamos migración, todo normal hasta ahí, pero empezaron a sonar las alarmas y se hizo un movimiento militar bastante fuerte dentro del propio aeropuerto y nos metieron a todos dentro de un búnker, bajando un montón de gradas en el aeropuerto. Ahí éramos varios y esperamos como 45 minutos”, relató.

Tras ese tiempo, lograron salir a las salas de espera donde les dijeron que “el espacio aéreo estaba cerrado, que estábamos en zona de guerra, y lo que teníamos que hacer era buscar el hotel”, afirmó.

Una vez en su hotel, contó que les dijeron que cada vez que sonara la sirena debían ir al búnker subterráneo que tiene cada lugar.

Sandí grabó el video desde un restaurante tailandés donde encontró refugio, luego de que sonara la sirena mientras estaba afuera, ya que estaba buscando dónde comer.

“Uno no sabe cuándo le cae un pedazo de algo a uno... se escuchan estruendos, no les voy a mentir; se dice que esto va a ir en escala, pero soy de los que piensa que uno está donde tiene que estar, agarrados de Dios , acatando las normas... es una experiencia única; si uno sale de esta son historias que contar y de agradecer lo que tenemos en Costa Rica”, explicó.

El Manudito agregó que las sirenas “calan”, pero que está bien. “Hierba mala nunca muere, los ticos somos de cojones”, finalizó con su sonrisa característica.

Israel y Estados Unidos bombardearon sectores de Irán durante la mañana de este sábado 28 de febrero. en un conflicto que continúa en desarrollo y tiene en vilo al mundo.