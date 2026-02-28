Viva

‘El Manudito’ relata angustiante experiencia en medio del conflicto en Israel: ‘Estábamos en zona de guerra’

El conocido creador de contenido se encuentra en suelo israelí, donde ya ha tenido que resguardarse en búnkers debido al conflicto entre Israel e Irán

Por Fiorella Montoya
Johan Sandí conocido como 'El Manudito' relató su vivencia desde Israel en medio de los bombardeos a Irán.
Johan Sandí, conocido como 'El Manudito', relató su vivencia desde Israel en medio de los bombardeos a Irán. (Facebook/Facebook)







Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

