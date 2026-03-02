El Mundo

ONU llama a la moderación ante escalada entre Israel y Hezbolá

Jefe de la ONU expresa preocupación por los enfrentamientos a lo largo de la Línea Azul y pide respetar el cese de hostilidades

Por AFP
Israel bombardeó el Líbano ,expandiendo el conflicto en toda la región después del masivo ataque israelí-estadounidense contra Irán
Israel bombardeó el Líbano, expandiendo el conflicto en toda la región después del masivo ataque israelí-estadounidense contra Irán (NIDAL SOLH/AFP)







ONUIsraelEstados UnidosIrán
