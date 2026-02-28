Ataque en Irán: ONU condena ‘escalada’ en Oriente Medio y pide cese de los combates

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero. La emisora ​​pública israelí informó que el líder supremo iraní había sido el objetivo. En la imagen aparecen los equipos de respuesta israelíes en el lugar donde cayeron restos de un cohete interceptado en un barrio a las afueras de Tel Aviv, tras la respuesta de Irán.

Nueva York, Estados Unidos y Teherán, Irán. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, condenó este sábado “la escalada” de violencia militar en Oriente Medio y pidió el cese inmediato de los combates.

Guterres afirmó que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta militar de la república islámica socavan la paz y la seguridad internacionales.

“Pido el cese inmediato de las hostilidades y la desescalada”, dijo en un comunicado.

A su vez, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, instó este 28 de febrero a la comunidad internacional a exigir cuentas “a los criminales” tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos en la república islámica.

En una llamada con su par ruso, el canciller iraní “expresó la importancia de que la comunidad internacional, especialmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tome medidas decisivas para frenar las acciones agresivas y exija cuentas a los criminales”, indicó la cancillería iraní.