Ataque en Irán: ONU condena ‘escalada’ en Oriente Medio y pide cese de los combates

A su vez, Abás Araqchi, ministro iraní de Relaciones Exteriores, instó a la comunidad internacional a exigir cuentas ‘a los criminales’ tras los bombardeos

Por AFP
Israeli first responders arrive at a site where debris from a rocket interception fell in a neighbourhood on the outskirts of Tel Aviv on February 28, 2026. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, with Israel's public broadcaster reporting that the Iranian supreme leader had been targeted, as the Islamic republic retaliated with barrages of missiles at Gulf states and Israel. (Photo by Ilia YEFIMOVICH / AFP)
Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero. La emisora ​​pública israelí informó que el líder supremo iraní había sido el objetivo. En la imagen aparecen los equipos de respuesta israelíes en el lugar donde cayeron restos de un cohete interceptado en un barrio a las afueras de Tel Aviv, tras la respuesta de Irán. (ILIA YEFIMOVICH/AFP)







Conflicto en Irán
