Influencer muere en carretera y su padre fallece poco después en el mismo lugar

La influencer brasileña Karla Thaynnara murió el pasado 3 de marzo tras sufrir un accidente de motocicleta en el Distrito Federal de Brasil. La tragedia se agravó minutos después con el fallecimiento de su padre, quien llegó al lugar del percance.

Familiares de la creadora de contenido confirmaron las muertes mediante una publicación en las historias de Instagram de la joven.

El accidente ocurrió cerca de las 7:50 a. m. en la carretera Estrada Parque Industrial y Abastecimiento, según informó el Centro de Comunicación Social de la Policía Militar del Distrito Federal, citado por el medio brasileño Jornal de Brasília.

De acuerdo con ese reporte, Thaynnara conducía una motocicleta cuando chocó contra un automóvil. El impacto provocó que la joven de 25 años cayera al asfalto y un camión que circulaba detrás de la motocicleta atropellara a la joven poco después del choque.

La tragedia continuó minutos después. José Carlos Andrade Nogueira, padre de Karla Thaynnara y policía militar retirado, conducía a corta distancia de ella.

El hombre llegó al sitio del accidente y presenció parte de lo ocurrido. Según informó el periódico brasileño Correio Braziliense, el padre murió poco después en el mismo lugar tras utilizar el arma que portaba.

Los familiares informaron que los cuerpos de Karla Thaynnara y su padre fueron velados el 4 de marzo en el cementerio Campo de Esperanza.

En sus redes sociales la mujer compartía contenido sobre ejercicio, motocicletas y momentos junto a su hija.

