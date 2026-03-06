Viva

Influencer muere en carretera y su padre fallece poco después en el mismo lugar

La brasileña tenía 25 años y se vio involucrada en un grave accidente de tránsito

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Lazo negro
La influencer Karla Thaynnara tenía 25 años. (Freepik)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BrasilKarla Thaynnara
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.