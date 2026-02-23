Viva

Murió famosa influencer a los 27 años tras someterse a una cirugía estética

Las autoridades están investigando el suceso. La mujer presentó complicaciones que podrían estar relacionadas al procedimiento médico

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Bianca Dias
La influencer Bianca Dias publicaba contenido de belleza y lujo en sus plataformas sociales. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InfluencerBianca DiasMuerte
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.