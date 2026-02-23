Murió famosa influencer a los 27 años tras someterse a una cirugía estética

Las redes sociales, el mundo de la belleza y la creación de contenido están de luto con la noticia de la muerte de una famosa influencer brasileña, quien solo tenía 27 años. La joven tenía más de 60.000 seguidores en su cuenta de Instagram y era conocida por sus videos relacionados con la belleza.

Medios internacionales, como AS y Univisión, reportaron el fallecimiento de Bianca Dias, quien perdió la vida apenas 18 días después de someterse a una cirugía estética que podría tener relación con la muerte. De acuerdo con AS, la razón médica que llevó al deceso de la joven fue una embolia pulmonar, la cual podría ser un efecto secundario del procedimiento médico. Ella falleció el 19 de febrero.

“Comenzó a experimentar dificultad para respirar mientras se recuperaba en una casa en la playa cerca de San Pablo. La llevaron de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron salvarla”, explicaron fuentes cercanas al caso al medio TMZ. Además, otras declaraciones agregaron que Dias tuvo un coágulo pulmonar y dos convulsiones.

Hasta el momento no es claro cuál fue el procedimiento al que se sometió la influencer, quien era madre de dos hijas. El diario Listín Diario explicó que el deceso está siendo investigado por las autoridades.