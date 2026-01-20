Falleció influencer de 20 años tras aparatoso accidente de tránsito; iba acompañada de un popular político

El mundo de las redes sociales y los creadores de contenido está de luto por la muerte de una joven influencer a los 20 años.

Con apenas 20 años y una carrera creciente como creadora de contenido, la joven Dulce Enríquez falleció este 19 de enero luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito, en el que iba acompañada por un famoso político.

La influencer mexicana permaneció 10 días hospitalizada después del percance, el cual sucedió el 9 de enero cuando el vehículo en el que viajaba con Julio César Cárdenas, presidente municipal de la localidad de Santa María Huatulco, volcó precipitadamente.

De acuerdo con El Universal de México, Cárdenas informó de que se encontraba estable y fuera de peligro. Sin embargo, el político fue duramente criticado, ya que en el comunicado de prensa que envió no mencionó ni a la joven de 20 años ni a su escolta, quienes viajaban con él.

Dulce Enríquez, creadora de contenido mexicana tenía una creciente carrera como influencer en su país. (Facebook)

Fuentes de la Fiscalía de Oaxaca han revelado que Julio Cárdenas es investigado por el delito de homicidio culposo, y se trata de aclarar si era él quien conducía el vehículo en el que se trasladaban.

Este lunes 19, el presidente municipal de Huatulco lamentó el fallecimiento de Dulce Ivonne Enríquez. “A su familia y seres queridos, expreso mis más sinceras condolencias y, con responsabilidad y sensibilidad ofrezco mi solidaridad en este momento de dolor”, publicó el funcionario en sus redes sociales.