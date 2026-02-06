Murió famosa influencer a los 24 años: fue encontrada sin vida en su casa y en extrañas condiciones

Las autoridades de Uganda están investigando la muerte de la influencer Diana Skys, ya que su cuerpo mostró signos de estrangulamiento.

Medios internacionales, como la revista People, confirmaron la noticia de la muerte de una reconocida influencer, quien fue hallada sin vida en su casa el 4 de febrero.

Se trata de la ugandesa Dianah Namulinde, de 24 años, conocida en plataformas digitales como Diana Skys. La joven se dio a conocer por publicar contenido de estilo de vida, moda y belleza.

El cuerpo de Diana fue encontrado en su apartamento, en Kampala, Uganda. La alerta a las autoridades se dio después de que algunos amigos fueron a buscarla, explicó People basada en información del periódico ugandés Daily Monitor.

El cuerpo de la influencer Diana Skys fue hallado por unos amigos que fueron a buscarla a su casa. (Instagram)

Un portavoz de la policía de Kampala afirmó a medios locales que un equipo de detectives de homicidios realiza una investigación en la escena del crimen. También confirmó que ya se identificaron a tres sospechosos; dos de ellos fueron arrestados como parte de la investigación.

El cuerpo de la mujer fue enviado a una morgue para realizarle exámenes, ya que, a primera vista, mostraba signos de estrangulamiento.