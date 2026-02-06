Murió famosa influencer a los 24 años: fue encontrada sin vida en su casa y en extrañas condiciones

Medios internacionales, como la revista People, confirmaron la noticia de la muerte de una reconocida influencer, quien fue hallada sin vida en su casa el 4 de febrero.
Se trata de la ugandesa Dianah Namulinde, de 24 años, conocida en plataformas digitales como Diana Skys. La joven se dio a conocer por publicar contenido de estilo de vida, moda y belleza.
El cuerpo de Diana fue encontrado en su apartamento, en Kampala, Uganda. La alerta a las autoridades se dio después de que algunos amigos fueron a buscarla, explicó People basada en información del periódico ugandés Daily Monitor.
Un portavoz de la policía de Kampala afirmó a medios locales que un equipo de detectives de homicidios realiza una investigación en la escena del crimen. También confirmó que ya se identificaron a tres sospechosos; dos de ellos fueron arrestados como parte de la investigación.
El cuerpo de la mujer fue enviado a una morgue para realizarle exámenes, ya que, a primera vista, mostraba signos de estrangulamiento.