Influencer fallece en accidente y una publicación previa genera teorías sobre si predijo su muerte: vea lo que posteó

La creadora de contenido colombiana Karen Sofía Quiroz Ramírez, de 25 años, falleció al intentar adelantar entre dos vehículos.

La influencer Karen Sofía Quiroz Ramírez, mejor conocida como Bikegirl, falleció tras un trágico accidente de motocicleta en el municipio de Floridablanca, en Santander, Colombia.

Según los medios locales, el accidente ocurrió el miércoles 26 de noviembre, cuando la creadora de contenido conducía su motocicleta e intentó adelantar entre dos vehículos; sin embargo, perdió el control, chocó contra uno de los vehículos y luego fue atropellada por un camión.

Quiroz, de 25 años, compartía en sus redes sociales su experiencia y consejos sobre motociclismo, respaldados por su profundo fanatismo por las motos.

Tras el accidente, surgió en Internet una teoría que indica que la joven aparentemente predijo su muerte, pues momentos antes del trágico accidente, publicó en Instagram una historia en la que reconocía que temía que le sucediera algo por conducir sin sus lentes, que se quebraron.

Los usuarios interpretaron ese mensaje como una premonición de lo que estaba por ocurrir: “Espero no estrellarme por manejar sin mis gafas”, escribió Quiroz.

Horas después de esa publicación, la joven perdió la vida a causa del aparatoso accidente, dejando consternados a sus familiares, seguidores y a la comunidad motera de Colombia.

En sus redes sociales se pueden leer numerosos mensajes de internautas que lamentan su muerte y le desean que descanse en paz.