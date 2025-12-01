Muere actor de Netflix, Nickelodeon y Disney tras caer del techo de una casa

Una querida figura de Netflix y Nickelodeon falleció el lunes 24 de noviembre por un accidente doméstico.

El reconocido actor brasileño Tony Germano, célebre por su trabajo de doblaje para grandes compañías como Netflix, Nickelodeon y Disney, falleció a los 55 años tras caer accidentalmente del techo de una casa.

De acuerdo con la prensa internacional, el incidente ocurrió el lunes 24 de noviembre; sin embargo, la noticia trascendió internacionalmente en las últimas horas de este martes 1.º de diciembre.

Al participar en proyectos de grandes plataformas y por su brillante trabajo escénico, Germano consolidó un legado de talento y versatilidad que hoy el mundo del entretenimiento recuerda con pesar.

Germano perdió la vida mientras se encontraba en la casa de sus padres, supervisando trabajos de remodelación en el techo. Según reportes locales, el actor habría perdido el equilibrio y cayó, sufriendo heridas que resultaron mortales.

“Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento del actor y artista de voz Tony Germano en la mañana del miércoles 26 de noviembre. Tony sufrió una caída en su residencia y, lamentablemente, no sobrevivió a las heridas”, indicó su portavoz en un comunicado.

“Pedimos respeto y comprensión en este momento doloroso para su familia, amigos y colegas. Tony deja un legado de dedicación, generosidad y un inmenso talento que marcó a todos quienes tuvieron el privilegio de trabajar con él. Su ausencia se sentirá profundamente”, añadió.

El servicio funerario se realizó el jueves 27 de noviembre en el cementerio Bosque da Paz, en Vargem Grande Paulista.

Trayectoria

Germano fue ampliamente reconocido por su labor como actor de doblaje en portugués, prestando su voz a producciones de gran alcance internacional. Participó en series como:

Nicky, Ricky, Dicky & Dawn (Nickelodeon)

(Nickelodeon) Go, Dog, Go! (Netflix)

(Netflix) La Bella y la Bestia (live action, Disney, 2017)

(live action, Disney, 2017) Elena de Avalor

Los Muppets

En teatro, formó parte de montajes emblemáticos como El Fantasma de la Ópera, Miss Saigon y Jekyll & Hyde, consolidándose como un intérprete sólido sobre los escenarios.

En el ámbito cinematográfico, actuó en Labyrinth of Lost Boys (2025), donde interpretó al doctor Lauro, y en An Unforgettable Year: Autumn (2023).

Reacciones ante la muerte de Tony Germano

Las reacciones a su muerte no se hicieron esperar, y el luto se extendió por todo el mundo de la actuación, especialmente entre colegas y colaboradores cercanos.

Compañeros de la industria expresaron su tristeza en redes sociales. El actor Miguel Falabella lo describió como “un profesional intocable”, “un amigo querido” y “un actor dotado”. “Tuve el privilegio de trabajar con él en algunas producciones”, expresó en un homenaje publicado en Instagram.

Por su parte, Matheus Marchetti, director de Labyrinth of Lost Boys, aseguró que la colaboración artística entre ambos “parecía que iba a durar para siempre”.

Lo recordó como “una figura paterna en el set” y “alguien en quien cualquiera podía apoyarse”. “Soy muy afortunado de haber encontrado un alma tan generosa, talentosa y entrañable como Tony Germano. Es un regalo de los más raros”, escribió, sintetizando el afecto y la admiración que despertaba el actor entre quienes lo rodeaban.