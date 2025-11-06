Murió otro actor de ‘El príncipe del rap’; su familia tardó más de un mes en comunicar su fallecimiento

El actor de 'El príncipe del rap' falleció a los 95 años.

El príncipe del rap y El show de Cosby son los dos títulos más sonados en su carrera. Sin embargo, este actor tuvo una trayectoria tan prolífica que su muerte no solo enluta al mundo del entretenimiento, sino a muchas generaciones que lo vieron en pantalla.

Se trata de Lee Weaver, intérprete de 95 años, quien falleció el 22 de setiembre. Su deceso, ocurrido por causas naturales en su casa en Los Ángeles, Estados Unidos, fue comunicado por la familia de Weaver hasta hace unos días.

“Tejió alegría, profundidad y representación en cada papel que interpretó y en todo lo que hizo”, expresaron en un comunicado los familiares del actor, considerado una leyenda de la televisión.

Weaver interpretó en El príncipe del rap a Ed Downer, encargado de mantenimiento de la mansión de la familia y quien despierta el interés amoroso de la madre del Tío Phil. También, fue parte del elenco de El show de Cosby durante tres años, en los que encarnó al hermano del profesor de gimnasia del protagonista.

No obstante, su papel más destacado fue como el exhibicionista Naked Buck, que se robó el show en varios episodios de las series policiales Hill Street Blues y NYPD Blue.

En su vida personal, el actor estadounidense llevaba 55 años de matrimonio con la actriz Ta-Tanisha, célebre por su rol como Pam Simpson en el programa Room 222. Fruto de su unión, tuvieron cuatro hijos.

La noticia de la muerte de Weaver se une a la de Floyd Roger Myers Jr., actor fallecido el 29 de octubre, y quien era recordado por interpretar a la versión joven de Will Smith en El príncipe del rap.