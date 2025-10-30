Murió actor de ‘El príncipe del rap’, a los 42 años

La serie 'Príncipe del rap' impulsó la carrera de Will Smith y marcó a toda una generación. Floyd Roger Myers Jr participó como la versión joven de la estrella principal del show.

Floyd Roger Myers Jr., recordado por interpretar a la versión infantil de Will Smith en la serie El príncipe del rap, murió a los 42 años. Su madre, Renee Trice, informó que el actor falleció a causa de un ataque cardíaco en su casa de Maryland, Estados Unidos.

El portal TMZ difundió primero la noticia. Según el medio, la madre del artista explicó que el paro cardiaco ocurrió durante la mañana del miércoles 29 de octubre, cuando su hijo se encontraba en su casa. La mujer relató que había hablado con él la noche anterior y que todo parecía normal.

Trice contó al medio que su hijo padecía problemas cardíacos desde hace varios años. Indicó que en los últimos tres años sufrió tres ataques al corazón, pero logró recuperarse en cada ocasión.

Así lucía Floyd Roger Myers Jr. en la recordada serie de 'El príncipe del rap'. (NBC/NBC)

La carrera de Myers Jr. inició con su papel en El príncipe del rap, donde interpretó a la versión joven de Will Smith. Su actuación llamó la atención del público y de los productores de la época, quienes lo incluyeron en la miniserie The Jacksons: An American Dream, donde dio vida al joven Marlon Jackson.

En el año 2000 participó en un episodio de la serie Young Americans. Después de ese proyecto se alejó de la televisión. En redes sociales se mostró enfocado en su emprendimiento y en pasar tiempo con su familia.