Viva

Murió actor de ‘El príncipe del rap’, a los 42 años

El hombre es recordado por interpretar a la versión infantil de Will Smith en la serie. Murió en su casa en Maryland, Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
La serie 'Príncipe del rap' impulsó la carrera de Will Smith y marcó a toda una generación. Floyd Roger Myers Jr participó como la versión joven de la estrella principal del show. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
El príncipe del rapFloyd Roger Myers Jr.
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.