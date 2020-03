Lucas lanzó el video musical de Will a inicios de esta semana sorprendiendo a sus seguidores. En el clip, el rapero recrea escenas de algunos de los proyectos más grandes del actor, incluyendo The Fresh Prince of Bel-Air (El príncipe del rap), Bad Boys (Dos policías rebeldes), Men in Black (Hombres de negro) y The Pursuit of Happyness (En busca de la felicidad).