Muere Daniel Seagren, el primer Spider-Man de la historia, a los 81 años

Danny Seagren, el primer actor en interpretar a Spider-Man, falleció a los 81 años en Estados Unidos. El deceso del artista se dio el pasado 10 de noviembre, pero fue informado hasta ahora por su familia en un comunicado.

Seagren realizó la mayor parte de su carrera como titiritero en varios programas; sin embargo, quedó en la historia por un papel muy singular. Durante la cuarta temporada del show infantil The Electric Company, le tocó calzarse el traje del Hombre Araña, convirtiéndose en la primera representación live-action del superhéroe.

Según reseñó el medio de The Hollywood Reporter, el bailarín profesional, obtuvo este papel por su determinación. En los años 70 trabajaba de cerca con Jim Henson, su formador, recordado por crear personajes como la Rana René y Miss Piggy.

Siendo parte del equipo de Los Muppets, Seagren, gran fanático del héroe arácnido, se enteró de que el programa The Electric Company estaba en búsqueda de quien lo interpretara.

Movió sus contactos y consiguió una audición con el productor, Andrew Ferguson. Decidido a impresionarlo, se presentó a la oficina de Ferguson vestido con el traje, se subió en un mueble y cuando el realizador entró, saltó sobre él.

“Salté sobre su hombro —pero no del todo sobre su cabeza— y aterricé sobre el escritorio en medio de la sala. No recuerdo si gritó, pero dijo: ‘Oh, Dios mío’. Hice unos cuantos movimientos más y me dijo: ‘Tienes el trabajo’”, contó en entrevista con Mark Elitz.

Daniel Seagren (a la derecha) fue formado como titiritero por Jim Henson de 'Los Muppets'. (Redes sociales/Redes sociales)

El artista se convirtió en un Spider-Man silencioso, cuyos diálogos se veían escritos en pantalla cual diálogos de cómic. Su actuación la realizó en varios sketches, que se transmitieron durante varios años bajo el nombre de Spidey Super Stories.

“No tenía problema en tomarse el día libre de su extenuante y frustrante lucha contra el crimen para ir a ver un partido de béisbol, donde se sentaba en las gradas, tranquilamente, con su traje de Spider-Man y, de forma incongruente, pero encantadora, una gorra de los Mets”, describió Elitz en su libro How to Be a Superhero (2015).