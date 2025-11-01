Muere a los 29 años la influencer que documentó su lucha contra el cáncer

Kaelin Bradshaw, la influencer estadounidense que compartía en redes sociales su lucha contra el cáncer que padecía, falleció el 27 de octubre a causa de la enfermedad que afectaba sus vías biliares.​

La noticia fue confirmada por su esposo, Austin Bradshaw, a través de una publicación en la cuenta de TikTok de la joven.​

Austin recordó a Kaelin con emotivas palabras como: “Desde el momento en que Kaelin fue diagnosticada, estaba devastada, pero también decidida”, y añadió: “Ella cumplió su promesa, pero desafortunadamente su enfermedad progresó más allá de la capacidad de su cuerpo para seguir luchando”.​

Por su parte, Mark Bradshaw, padre de la influencer, expresó su dolor y agradecimiento en redes sociales: “Gracias por el amor, las oraciones y el apoyo que todos han demostrado a nuestra familia, significan más que nunca”.

Su último video

El 16 de octubre, dos semanas antes de su fallecimiento, Kaelin publicó su último video en TikTok. En él agradeció a sus casi 100.000 seguidores y los invitó a colaborar con la campaña de GoFoundMe destinada a cubrir sus gastos médicos.​

La influencer explicó que padecía colangiocarcinoma en etapa 4, una forma de cáncer que ataca los conductos biliares y suele detectarse en fases avanzadas. Acompañó su publicación con un mensaje de reflexión: “Esto no es algo que alguna vez pensé que tendría que escribir, pero la vida tiene una manera de ponernos a prueba cuando menos lo esperamos”.​

@kaebradshaww My husband has been by my side since day one—he's stayed with me every single night I’ve been in the hospital and somehow managed to juggle two jobs on top of that. He even sold his truck and boat just to help ease the financial pressure on both of us. I really want to take some of that stress off his shoulders so he can focus on just being here with me. We're also hoping to take a trip together as soon as I get the green light to start my next treatment, and we’d love to be financially ready when that time comes. This wasn’t an easy decision, but after a lot of thought, I’ve set up a GoFundMe to help us with whatever the future brings. If you’re not in a place to donate, I completely understand—just sharing the link means so much to us. Thank you all for the love and support you’ve already shown. It truly means the world https://gofund.me/27ff9a8d7 ♬ original sound - Kae

¿Qué es el colangiocarcinoma?

De acuerdo con la Mayo Clinic, el colangiocarcinoma es un tipo de cáncer poco común que se origina en los conductos biliares, responsables de transportar la bilis desde la vesícula hasta el intestino delgado.​

Puede desarrollarse dentro del hígado (intrahepático) o fuera de él (extrahepático). Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran la ictericia (coloración amarillenta en la piel y los ojos), la picazón intensa y la orina oscura.​

Generalmente se detecta en etapas avanzadas. Cuando es posible, se recurre a cirugía para extirpar el tumor; en los casos más graves, se tratan con quimioterapia y radioterapia.

