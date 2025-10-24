Viva

Muere reconocida estrella de TikTok a los 19 años; aún se desconocen las circunstancias

La joven influencer creaba contenido sobre moda, bienestar y salud mental

Por Fiorella Montoya y Listín Diario / República Dominicana / GDA
Emman Atienza murió el 22 de octubre en su casa en Los Ángeles, según confirmó su familia.
Emman Atienza murió el 22 de octubre en su casa, ubicada en Los Ángeles, según confirmó su familia. (Instagram/Instagram)







TikTokEmmanuelle “Emman” Atienza
