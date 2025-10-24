Muere reconocida estrella de TikTok a los 19 años; aún se desconocen las circunstancias

Emman Atienza murió el 22 de octubre en su casa, ubicada en Los Ángeles, según confirmó su familia.

La comunidad de Filipinas se vistió de luto tras conocerse la muerte de Emmanuelle “Emman” Atienza, una de las jóvenes más influyentes de las redes sociales de ese país. La creadora de contenido, de 19 años, falleció el miércoles 22 de octubre en su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por sus padres, Felicia y Kim Atienza, quienes emitieron un comunicado público en redes sociales. “Con profunda tristeza compartimos el inesperado fallecimiento de nuestra hija y hermana, Emman”, expresaron.

Emman Atienza era una figura muy querida entre los jóvenes. Su presencia en TikTok y en Instagram reflejaba un estilo de vida auténtico, optimista y cercano. En ambas plataformas acumuló más de 1,1 millones de seguidores, atraídos por su contenido sobre moda, bienestar y salud mental.

“Ella trajo alegría, risas y amor a nuestras vidas y a las de todos los que la conocieron. Tenía una manera especial de hacer que las personas se sintieran vistas y escuchadas”, publicó su familia. “Para honrar su memoria, pedimos que recuerden las cualidades por las que vivió: compasión, coraje y bondad”.

Era hija del conductor Kim Atienza y de la entrenadora Felicia Hung Atienza. (Instagram/Instagram)

Una voz joven que inspiró

Emman nació el 8 de febrero de 2006 en una familia de alto perfil público. Era hija del conductor de televisión Kim Atienza, y de Felicia Hung Atienza, reconocida promotora del fitness y la vida saludable.

A pesar de ese entorno de notoriedad, Emman se ganó su propio espacio en las redes por mérito propio. Desde sus primeras publicaciones en 2015, mostró su pasión por la gimnasia, la moda juvenil y la autoaceptación.

Su forma de hablar abiertamente sobre la salud mental generó identificación y alivio entre miles de jóvenes que enfrentan luchas similares.

En sus publicaciones recientes, la influencer compartió momentos de viajes, excursiones y encuentros con amigos.