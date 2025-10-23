Murió Isabelle Tate, joven promesa de la serie ‘9-1-1: Nashville’, a los 23 años

Isabelle Tate nació y creció en Tennessee y soñaba con cambiar el mundo a través del arte.

Murió Isabelle Tate, joven actriz que formaba parte del elenco de la nueva serie de ABC, 9-1-1: Nashville. La intérprete falleció el domingo 19 de octubre, a los 23 años, según confirmó su obituario.

Su agencia de talentos, McCray Agency, compartió un homenaje en redes sociales. “Estamos profundamente tristes y completamente desconsolados. Conocí a Izzy desde que era adolescente y recientemente regresó a la actuación. Consiguió el primer papel para el que audicionó, 9-1-1: Nashville, y lo disfrutó mucho”, señaló la compañía.

A los 13 años, la actriz recibió el diagnóstico de una enfermedad neuromuscular progresiva que debilitaba sus músculos con el paso del tiempo y la llevó a usar una silla de ruedas, señaló People. En una publicación de 2022, Tate reflexionó sobre su proceso personal: “Ha sido un viaje difícil… pero elijo abrazarlo y no dejar que me defina”, afirmó el medio estadounidense.

En 9-1-1: Nashville, Tate interpretó a Julie, una joven víctima que se cruzaba con los socorristas de la nueva serie creada por Ryan Murphy, expansión del exitoso universo 9-1-1. Su agencia describió su participación como “su primer gran paso en el mundo de la actuación” y un ejemplo de su determinación ante los desafíos de salud.

Le sobreviven su madre, Katerina Kazakos Tate; su padre, John Daniel Tate; su padrastro, Vishnu Jayamohan, y su hermana, Daniella Tate.