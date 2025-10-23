Viva

Murió Isabelle Tate, joven promesa de la serie ‘9-1-1: Nashville’, a los 23 años

“Estamos profundamente tristes y completamente desconsolados”, dijeron sus representantes al anunciar su muerte

Por Fiorella Montoya
Isabelle Tate nació y creció en Tennessee y soñaba con cambiar el mundo a través del arte.
Isabelle Tate nació y creció en Tennessee y soñaba con cambiar el mundo a través del arte.







Isabelle Tate9-1-1: Nashville
Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

