Viva

Murió Japanese, leyenda del género urbano panameño

Su familia confirmó la noticia sin revelar la causa de su muerte

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Leavit Zambrano, conocido como Japanese, fue uno de los pioneros del género urbano en Panamá. Hasta el momento, no se conocen las causas de su muerte ni detalles sobre el funeral.
Leavit Zambrano, conocido como Japanese, fue uno de los pioneros del género urbano en Panamá. Hasta el momento, no se conocen las causas de su muerte ni detalles sobre el funeral. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Japanese
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.