Muere por bala perdida joven influencer, mientras viajaba en un Uber

La influencer, fallecida tras recibir el impacto de una bala perdida, compartía contenido de viajes y 'lifestyle'.

Una joven influencer, de apenas 28 años, tuvo un trágico deceso que conmocionó al mundo de las redes sociales. La creadora de contenido murió víctima de una bala perdida, mientras viajaba en un Uber, el pasado 31 de octubre.

La víctima fue la brasileña Bárbara Borges, quien compartía contenido de viajes y lifestyle en sus redes sociales. Borges recibió un disparo en la cabeza a bordo de un vehículo de la plataforma, en la zona norte de Río de Janeiro.

La joven estaba en el asiento trasero cuando el conductor escuchó el estruendo de varios disparos, uno de los cuales hirió a la influencer. Herida, fue trasladada al Hospital General de Bonsucesso, pero no sobrevivió.

Horas antes del suceso, Bárbara había hecho una publicación en su perfil de Instagram sobre las prioridades de la vida, las relaciones afectivas y el valor de las personas.

“Por favor, cuida de quien te ama. Cuida de quien te escucha, de quien te espera, de quien te quiere bien. No descuides lo esencial”, escribió.

“Porque lo que tiene precio, uno lo vuelve a comprar. La mayoría de las cosas que perdemos, las recuperamos, pero a las personas, no. Lo que tiene valor, cuando se va, se lleva un pedazo de nosotros. Y créeme, es demasiado caro perder lo que no tiene precio”, decía otro fragmento del texto compartido por la joven.

Viajes y pasión por la naturaleza

La influencer Bárbara Borges trabajaba como empleada bancaria. (Instagram)

Bárbara también trabajaba como empleada bancaria y solía compartir en sus redes sociales fotos haciendo ejercicio: participaciones en carreras de calle y actividades al aire libre eran frecuentes.

Además, era una apasionada de los viajes. Junto a su novio visitó recientemente Orlando y Nueva York. En 2024, la pareja conoció Machu Picchu, en Perú, en un viaje que ella describió como “el mejor de su vida”.

“Siendo feliz con mi persona favorita. La vida es más ligera a tu lado, por eso todos los días son días para celebrar, porque a pesar de cualquier adversidad nos tenemos el uno al otro. Te amo”, escribió en una dedicatoria a su pareja.

Cómo ocurrió el tiroteo

Según la Policía Militar, criminales intercambiaron disparos a la altura de la calle Praia de Inhaúma, cerca del Morro do Timbau, en la zona donde Bárbara fue alcanzada.

La Línea Amarilla fue cerrada por algunos minutos alrededor de las 14:30. Imágenes captadas por conductores y vecinos mostraban vehículos detenidos, tres personas en el suelo y la presencia de un vehículo blindado de la policía.

En el mismo enfrentamiento, un hombre que, según la policía, portaba un fusil, fue baleado en medio de la vía. El momento fue registrado por vecinos.

Conmoción en redes sociales

Bárbara Borges, joven influencer fallecida, era apasionada del deporte. (Instagram)

La muerte de la joven generó conmoción entre amigos y desconocidos, que expresaron mensajes de solidaridad y de indignación por la violencia en Río de Janeiro.

“Qué tristeza, Dios mío, tan linda, demasiado joven. Mis condolencias a toda la familia, que Dios les dé consuelo”, Lo siento mucho. Que Dios consuele el corazón de la familia. Una chica joven, llena de vida”, “Fuiste víctima de la violencia. Y ninguna ONG ni agente de derechos humanos acogerá a tu familia”, fueron algunos de los mensajes.

El secretario municipal de Educación de Río, Renan Ferreirinha, también lamentó la muerte de Bárbara y destacó que la joven era hija de una profesora de la red pública. En una publicación en redes sociales, expresó su solidaridad con la familia y exigió justicia.

“Bárbara era hija de una de nuestras profesoras de la red municipal de Río. Murió dentro de un Uber con un disparo de fusil en la cabeza a plena luz del día. Otra joven inocente que pierde la vida por criminales cobardes que esparcen terror”, escribió Ferreirinha.

“Mis sentimientos para su madre, nuestra querida Beth, y toda su familia. ¡Que se haga justicia por Bárbara!”,