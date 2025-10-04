Murió presentadora de TV y reina de belleza al caer de un tercer piso mientras huía de ladrones en su casa

La joven presentadora televisiva vivía en un tercer piso y murió mientras huía de unos ladrones que invadieron su hogar.

Un trágico caso enlutó al mundo de la televisión, luego de que una joven presentadora y modelo falleciera al caer de su casa, en un tercer piso, mientras huía de ladrones que perpetraban un robo en el lugar.

Se trata de la conductora Somtochukwu Christelle Maduagwu, conocida como Sommie Maduagwu, originaria de Nigeria y quien tenía tan solo 29 años. Su fallecimiento, ocurrido el pasado 29 de setiembre, fue confirmado por Arise News, canal de noticias nigeriano en el que laboraba.

“Con profundo dolor, la gerencia y el personal de ARISE News anuncian el fallecimiento de nuestra querida colega, presentadora, reportera y productora. Falleció trágicamente en la madrugada del lunes 29 de septiembre, tras un incidente de robo armado en su residencia, el cual está bajo investigación policial”, escribió la empresa.

“No solo fue un miembro muy apreciado de la familia ARISE News, también una voz vibrante que conectaba con nuestros televidentes. Más allá de las pantallas, era abogada, una profesional íntegra y una colega solidaria. Una amiga para muchos”, se lee en el texto.

De acuerdo con el medio The Sun, Ajao Adewale, comisionado de policía, afirmó que los ladrones irrumpieron en el complejo donde vivía Sommie y que un guardia de seguridad se enfrentó a ellos y terminó con una herida de bala.

Adewale también confirmó que la mujer llamó a emergencias y que fue encontrada inconsciente y trasladada a un centro médico, donde no pudieron salvarla. “Sommie vivía en el último piso. Por miedo, saltó desde el tercer nivel”, aseveró el oficial.

Sommie Maduagwu era abogada de profesión y se dedicaba a cubrir temas de derechos humanos y política en la televisión. También incursionó en el modelaje, representando a Nigeria en el certamen Miss Tourism World 2023.