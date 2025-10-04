Viva

Murió presentadora de TV y reina de belleza al caer de un tercer piso mientras huía de ladrones en su casa

La comunicadora y abogada también había incursionado en el modelaje, representando a su país en un certamen internacional

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Sommie Maduagwu
La joven presentadora televisiva vivía en un tercer piso y murió mientras huía de unos ladrones que invadieron su hogar. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sommie MaduagwuSomtochukwu Christelle Maduagwu
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.