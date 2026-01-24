Muere influencer de 26 años tras lucha contra el cáncer: ella advirtió de este síntoma que ignoró

La influencer compartía con frecuencia su lucha contra el cáncer.

La reconocida influencer estadounidense Mackenzie Paul falleció a los 26 años, tras una larga lucha contra el cáncer. La joven se volvió viral en 2023, cuando compartió en TikTok su diagnóstico y desde ese momento construyó una importante comunidad en redes sociales.

Su esposo, Brandon Paul, fue quien anunció el fallecimiento de la creadora de contenido. Brandon compartió un sentido mensaje, en el que, con dolor, agradeció a su pareja por la felicidad que compartieron.

“Tengo el corazón roto, pero trato de recordarme que ahora estás libre de dolor y de preocupaciones. Puedes correr y saltar, jugar baloncesto y jugar Yahtzee con mis abuelos. Por supuesto, desearía que aún estuvieras aquí conmigo, pero me partía el alma verte sufrir cada día", escribió el hombre, quien también es creador de contenido.

“Sé que ahora me estás cuidando desde arriba y que me guiarás todos los días. Te amaré por siempre y para siempre”, agregó.

Mackenzie y Brandon Paul se casaron en 2024. (Instagram)

Mckenzie Paul recibió su inesperado diagnóstico en 2023. En aquel momento comenzaba su segundo año como estudiante de medicina y compaginaba sus estudios con el deporte, según contó en exclusiva al medio estadounidense People.

Al entrar al centro médico donde realizaba su práctica profesional, sintió signos de debilidad, sin embargo, confesó, no le dio importancia.

“Me senté en un sofá en la habitación de un paciente y me tapé la cabeza con las manos, esperando que me ayudara. Pero entonces, me desmayé”, aseguró Paul en 2023.

Posteriormente, volvió a tener otros episodios similares hasta que un médico de su facultad le recomendó hacerse exámenes. Estos análisis determinaron que la influencer padecía de leucemia mieloide aguda, enfermedad que cobró su vida recientemente.

Durante los años que luchó contra el cáncer, Paul se volvió una inspiración para miles de personas y explotó su vena artística, publicando un libro de poemas relacionados con su compleja situación de salud.