Secuestran violentamente a famosa influencer y todo quedó grabado: su desaparición causa gran consternación

La influencer, quien sufrió un violento secuestro y está desaparecida, acumula cientos de miles de seguidores en redes sociales.

La desaparición de una influencer causa gran conmoción en redes sociales. Luego de que un video captara el violento secuestro armado que sufrió la joven, las autoridades están detrás del caso y miles de personas en vilo, esperando que aparezca con vida.

La creadora de contenido Nicole Pardo Molina, conocida como La Nicholette, fue privada de la libertad por sujetos armados la tarde del martes 20 de enero, en Culiacán, México.

Video muestra presunto secuestro de famosa influencer La Nicholette

En un video divulgado en las redes sociales, el cual fue captado desde el vehículo que conducía Nicole Pardo, se puede apreciar cuando los ocupantes de otra unidad motriz de color blanco la interceptan sobre la calle Esteban, mientras ella descendía de su auto.

Al observar que los jóvenes estaban armados, la joven intentó volver a subirse a su vehículo, pero uno de ellos descendió de la unidad con la cara cubierta y la amenazó e intentó subirla a la fuerza. La influencer puso resistencia, por lo que un segundo joven de camiseta negra bajó del carro y entre ambos la empujaron para subirla y huir del lugar.

Autoridades mexicanas buscan a la influencer secuestrada

El miércoles 21 de enero, fuerzas federales desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a la joven de 20 años, quien tiene una estatura de un metro y 62 centímetros, de complexión regular y cabello largo lacio de color castaño y tez clara.

El secuestro de la joven influencer tiene en vilo a México y a usuarios de redes sociales en toda Latinoamérica. (Captura de video)

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda del Protocolo Alba de la joven Nicole, de 20 años.

Además, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México explicó que la fiscalía del estado de Sinaloa está trabajando para su localización y que dará detalles del caso hasta encontrarla.

“Estamos trabajando con la fiscalía, con la fiscalía del estado de Sinaloa que nos notificó de manera inmediata. Hay seguimiento ya a los vehículos que participan y también vamos a informar de manera puntual hasta su recuperación”, expresó durante la conferencia matutina de este jueves 22 de enero desde Puebla en la Escuela Militar de Sargentos.