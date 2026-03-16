Influencer colombiano vino a Picnic y habló sin tapujos de lo que vivió en Costa Rica: ‘Quedé aterrado’

El influencer colombiano Chanty visitó Costa Rica este fin de semana. Entre las actividades visitó el festival Picnic.

Además de artistas de diferentes latitudes, el festival Picnic, que se llevó a cabo este sábado 14 de marzo, trajo a Costa Rica a varios influencers colombianos quienes disfrutaron en la sección VIP del evento.

Entre ellos estaba Chanty, uno de los streamers más conocidos de Colombia, quien además estuvo en una fiesta nocturna privada y también en un evento en el que su amigo Westcol se presentó como DJ.

Ya de vuelta en su país, habló sin tapujos sobre su experiencia en suelo tico, durante una de las transmisiones en vivo que realiza en la plataforma Kick. El influencer aseguró que la pasó muy bien y, con su estilo controvertido, habló sobre las mujeres costarricenses.

“En Costa Rica hay mucha mujer bonita, demasiada, parce. Yo me quedé aterrado, huevón, de verdad. Me quedé muy aterrado, y lo mejor es que uno estaba en el palacio”, afirmó.

Además, mencionó que, inicialmente, solo iba a apoyar a su colega Westcol (el streamer colombiano más importante y uno de los más grandes de Latinoamérica), pero que este lo invitó a transmitir.

Fue así que el público pudo ver algunos detalles de la fiesta que celebraron en una casa de montaña tica.

“Obviamente, yo no soy de las personas a las que le gusta dejar el stream quieto ni nada. Yo empecé a carrearlo (a sacarlo adelante), pero me empezó a dar mucho miedo. Costa Rica es una ciudad (sic) con mucha montaña y yo decía: ‘Aquí uno le sale por ahí el Coco’”, dijo con humor.