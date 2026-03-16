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Influencer colombiano vino a Picnic y habló sin tapujos de lo que vivió en Costa Rica: ‘Quedé aterrado’

El creador de contenido se refirió a su experiencia en suelo tico durante una transmisión en vivo

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Por Juan Pablo Sanabria
Chanty, influencer colombiano
El influencer colombiano Chanty visitó Costa Rica este fin de semana. Entre las actividades visitó el festival Picnic. (Instagram)







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ChantyInfluencer colombiano
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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