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Picnic 2026: del rugido sinfónico de Yandel a al rock legendario de Maná, así se vivió el festival de música

Este sábado 14 de marzo la buena vibra, el sabor del reguetón y las emociones al límite, marcaron la pauta en la primera jornada del festival

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Por Fiorella Montoya
Picnic Festival Centroamérica, primera jornada del festival Picnic 2026
El puertorriqueño Yandel sorprendió a sus fans (y los que no lo son) con su concierto en formato sinfónico en el cual se hizo acompañar por 40 músicos costarricenses de la Orquesta Universal. (Jorge Navarro)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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