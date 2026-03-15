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Ni un accidente de tránsito alejó a esta joven del Picnic: fue a ver a su banda favorita en muletas

El festival fue el escenario donde Natasha Alfaro, una vecina de Tibás, demostró que la pasión por la música no tiene límites

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Por Fiorella Montoya
Ambiente festival Picnic 2026
Las muletas no fueron impedimento para que Natasha Alfaro fuera al concierto que dará la banda mexicana Maná este sábado 14 de marzo en Picnic. (Fiorella Montoya)







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Festival Picnic 2026Festival Picnic
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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