Ni un accidente de tránsito alejó a esta joven del Picnic: fue a ver a su banda favorita en muletas

Las muletas no fueron impedimento para que Natasha Alfaro fuera al concierto que dará la banda mexicana Maná este sábado 14 de marzo en Picnic.

El festival Picnic reúne pasiones entre quienes llegan a cantar, bailar y disfrutar del espectáculo que congrega a miles de personas en el Centro de eventos Pedregal. Algunos incluso asisten cuando su estado físico no es el mejor, pero hacen todo con tal de vivir la experiencia.

Ese fue el caso de Natasha Alfaro, vecina de Tibás, quien llamó la atención de cualquiera que la veía. Ella se mostraba como una orgullosa fan de la banda Maná, la cual representó luciendo una camiseta alusiva al grupo. No solo su lealtad al grupo destacó, sino que verla desplazarse con muletas en medio de cientos de personas también robó miradas.

“Hace dos meses tuve un accidente de tránsito; tengo el fémur quebrado y cuatro pines, pero aquí estoy con muletas viendo a mi grupo favorito. Eso no me detuvo”, explicó a este medio.

Los mexicanos de Maná son uno de los platos fuertes de la primera jornada del festival Picnic 2026. (Archivo)

La joven afirmó que sigue a la banda mexicana desde pequeña y lamentó que, la última vez que ellos estuvieron en el país, ella aún era menor de edad, situación que imposibilitó que pudiera cantar sus éxitos.

Ahora, con sus muletas, la camisa puesta y un gran deseo, esperó el momento de ver por primera vez a Maná en concierto y así escuchar grandes éxitos como Oye mi amor, Mariposa traicionera y Rayando el sol.