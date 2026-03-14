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¡Ya empezó el festival Picnic! Así se vive el ambiente en Pedregal

Este sábado 14 de marzo se realiza la primera jornada del encuentro musical. El costarricense Shel Dixon puso a disfrutar al público con su música

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Por Fiorella Montoya y Jessica Rojas Ch.
Festival Picnic 2026 Shel Dixon
Ya inició la primera fecha del festival Picnic 2026. El artista costarricense Shel Dixon fue uno de los encargados de abrir la jornada en el Centro de eventos Pedregal. (Fiorella Montoya)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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