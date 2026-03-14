¡Ya empezó el festival Picnic! Así se vive el ambiente en Pedregal

Ya inició la primera fecha del festival Picnic 2026. El artista costarricense Shel Dixon fue uno de los encargados de abrir la jornada en el Centro de eventos Pedregal.

Ni una nube, soleado y con la posibilidad de un atardecer encantador: así es como se vive la primera jornada del festival Picnic este sábado 14 de marzo.

El Centro de Eventos Pedregal, en Belén, es el recinto destinado para recibir a miles de personas que disfrutarán de conciertos con artistas costarricenses e internacionales, además de comidas, bebidas y un ambiente de fiesta especial.

Al inicio de la primera de las dos fechas, el tico Shel Dixon se encargó de calentar el ambiente con su música. Muchas personas se acercaron a disfrutar de su espectáculo.

Más adelante, habrá conciertos con Jerry Di, Kapo, Yandel, Young Miko, Ozuna, Maná, Rising Sound, Fuerza Dread, Alpha Blondy, Tarrus Riley, Original Koffee, Tyga, Diego C, 4BES y Khriztian GC, Aria Vega, Jessi G, De La Rose, Lasso, Tokischa, Rels B, Kybba, Haylock, Bombocat, Vero Luna y Brosta.

El público que llegó temprano a la primera fecha del festival Picnic 2026 se acercó para disfrutar del concierto de Shel Dixon. (Fiorella Montoya)

Estos son los horarios de los shows de este 14 de marzo:

Stage Picnic:

3 p. m.: Jerry Di.

4 p. m.: Kapo.

5:15 p. m.: Yandel.

6:45 p. m.: Young Miko.

7:50 p. m.: Ozuna.

9:15 p. m.: Maná.

Stage Jogo:

2:30 p. m.: Fuerza Dread.

4 p. m.: Alpha Blondy.

5:45 p. m.: Tarrus Riley.

7:15 p. m.: Original Koffee.

8:45 p. m.: Tyga.

La longeva banda de rock mexicana Maná será uno de los actos de cierre de la primera fecha del festival Picnic. (Archivo)

Stage Hideout (bajo techo):

3 p. m.: Diego C.

5 p. m.: 4BES-Khriztian GC.

6:10 p. m.: Aria Vega.

6:50 p. m.: Jessi G.

7:30 p. m.: De la Rose.

9 p. m.: Lasso.

10:15 p. m.: Tokischa.

11:30 p. m.: Rels B.

12:45 a. m.: Kybba.

Stage Klandestino (bajo techo):