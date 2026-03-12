Festival Picnic ya dio la información que muchos estaban esperando: de esto se trata

Este sábado 14 de marzo es la primera fecha del esperado Festival Picnic 2026. El encuentro musical se realizará en Pedregal, en Belén, y la organización ya dio una información que muchos estaban esperando: los horarios de los conciertos de los artistas nacionales e internacionales que estarán en esta jornada.
Los invitados de esta edición son Shel Dixon, Jerry Di, Kapo, Yandel, Young Miko, Ozuna, Maná, Rising Sound, Fuerza Dread, Alpha Blondy, Tarrus Riley, Original Koffee, Tyga, Diego C, 4BES y Khriztian GC, Aria Vega, Jessi G, De La Rose, Lasso, Tokischa, Rels B, Kybba, Haylock, Bombocat, Vero Luna y Brosta.
El cronograma de conciertos de esta primera fecha es la siguiente:
Stage Picnic:
- 1 p. m.: Shel Dixon.
- 3 p. m.: Jerry Di.
- 4 p. m.: Kapo.
- 5:15 p. m.: Yandel.
- 6:45 p. m.: Young Miko.
- 7:50 p. m.: Ozuna.
- 9:15 p. m.: Maná.
Stage Jogo:
- 1 p. m.: Rising Sound.
- 2:30 p. m.: Fuerza Dread.
- 4 p. m.: Alpha Blondy.
- 5:45 p. m.: Tarrus Riley.
- 7:15 p. m.: Original Koffee.
- 8:45 p. m.: Tyga.
Stage Hideout (bajo techo):
- 3 p. m.: Diego C.
- 5 p. m.: 4BES-Khriztian GC.
- 6:10 p. m.: Aria Vega.
- 6:50 p. m.: Jessi G.
- 7:30 p. m.: De la Rose.
- 9 p. m.: Lasso.
- 10:15 p. m.: Tokischa.
- 11:30 p. m.: Rels B.
- 12:45 a. m.: Kybba.
Stage Klandestino (bajo techo):
- 9 p. m.: Haylock.
- 10 p. m.: Bombocat.
- 11:30 p. m.: Vero Luna (4BES, Isa Oldenburg, Shaeey).
- 12:30 a. m.: Brosta.
La segunda fecha del festival Picnic se realizará el sábado 21 de marzo con la participación de Christina Aguilera, Christian Nodal, Danny Ocean, Mora, Simple Plan, Juanes, Trueno, Bomba Estéreo, Jhayco, Lunay, Rainao, Enanitos Verdes, Yan Block, Orishas, Juan Duque, Corina Smith, Tapón, Voodoo, Sonámbulo, Sonia Sol, Asian L y Joi.