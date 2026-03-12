Viva

Festival Picnic ya dio la información que muchos estaban esperando: de esto se trata

Este fin de semana es la primera fecha del esperado festival de música, con espectáculos de Maná, Tyga y más artistas

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Festival Picnic
Este sábado 14 de marzo se realizará la primera fecha del festival Picnic en Pedregal. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Festival Picnic
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.