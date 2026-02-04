Festival Picnic por fin reveló al artista sorpresa de su primera fecha

Picnic Festival 2026 se celebrará el 14 y 21 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén de Heredia.

El misterio llegó a su fin. El Picnic Festival reveló este miércoles 4 de febrero al tan esperado artista sorpresa de su primera fecha. Se trata nada menos que de Ozuna, uno de los máximos exponentes del género urbano a nivel mundial.

El boricua se presentará el próximo 14 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, donde promete hacer vibrar al público con su inconfundible estilo.

Durante semanas, la organización del evento mantuvo a los fans en vilo, alimentando todo tipo de teorías sobre la identidad del artista. Lo único que se había adelantado era que su nombre estaba compuesto por cinco letras.

Con el anuncio de Ozuna, el cartel de la primera jornada alcanza un nuevo nivel y promete un espectáculo cargado de éxitos, baile y reguetón del más alto calibre.

Con temas mundialmente conocidos como Se Preparó, Taki Taki, Criminal o Baila Baila Baila, el cantante puertorriqueño llegará al Picnic Festival con un show lleno de energía, visuales impactantes y una producción digna de los grandes escenarios internacionales.

El anuncio ha sido recibido con entusiasmo en redes sociales, donde numerosos asistentes celebraron que el “Negrito de Ojos Claros” forme parte de la primera fecha del festival, consolidando así al Picnic como uno de los eventos musicales más esperados del año.

El artista sorpresa de la segunda fecha, programada para el 21 de marzo, será anunciado también la tarde de este miércoles.