Festival Picnic por fin reveló al artista sorpresa de su primera fecha

Con el anuncio de este artista, el cartel de la primera jornada alcanza un nuevo nivel y promete un espectáculo cargado de éxitos y baile

Por Fátima Jiménez
Picnic
Picnic Festival 2026 se celebrará el 14 y 21 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén de Heredia. (Tomada de redes sociales)







Picnic FestivalOzunaConcierto internacionalConciertos 2026
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

