‘Me desmayo’: Festival Picnic revela al segundo artista sorpresa y las redes se llenan de reacciones

El Festival Picnic 2026 sigue calentando motores de cara a las dos fechas que tendrán lugar en el Centro de Eventos Pedregal, este 14 y 21 de marzo. La productora Jogo ha ido revelando a los artistas “sorpresa” que se presentarán y, este miércoles, ya anunció al segundo.

A eso del medio día, la organización detalló que el reguetonero y trapero puertorriqueño Ozuna será uno de los invitados que se presentará el 14 de marzo. Ahora, informó que un compatriota de él hará lo suyo el fin de semana siguiente.

Se trata de Jhay Cortez, quien cantará sus éxitos de perreo el 21 de marzo. Jhayco, como también se le conoce, ya había estado en el festival en 2022.

Jhay Cortez, o Jhayco como se le conoce, ya estuvo en el Festival Picnic 2022. (Gabriela Gago)

Desde ya, el posteo que tiene tan solo unos minutos, está lleno de reacciones positivas, pues al parecer, son muchos los seguidores ticos del boricua.

“Auxilio, me desmayo”, “¿Mora y Jhayco en la misma fecha? Los lápices élite”, “Qué buenazo”, fueron algunos de los mensajes. Incluso, Kiki Berry, hija de Glenda Peraza reaccionó con emoción: “Dios, cómo lo amo”.

Jhayco es reconocido como uno de los nombres más importantes del género urbano actual y perteneciente a la generación del Trap Latino de la que surgieron figuras como Bad Bunny.

Algunas de sus canciones de mayor repercusión son No me conoce, Holanda y Dákiti (en colaboración con el Conejo Malo). También se le identifica por su frase insignia:“¿Me sigue o no me sigue?”.

En diciembre fue la gran sorpresa del segundo concierto de Bad Bunny, cuando apareció como invitado al final del espectáculo.