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Fetival Picnic 2026: todo lo que debe de saber si va a la primera fecha este sábado

Con la participación de artistas como Maná y Tyga, este 14 de marzo la fiesta está garantizada en Pedregal

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Por Jessica Rojas Ch.
Maná es la primera banda de habla hispana nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll en casi 10 años.
La longeva banda de rock mexicana Maná es uno de los actos principales del festival Picnic 2026. (Archivo)







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Festival PicnicPicnic 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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