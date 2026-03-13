Fetival Picnic 2026: todo lo que debe de saber si va a la primera fecha este sábado

La longeva banda de rock mexicana Maná es uno de los actos principales del festival Picnic 2026.

Todo está listo para el pitazo inicial del festival Picnic 2026. Este sábado 14 de marzo se realizará la primera de dos jornadas del encuentro musical, que presentará, solo para iniciar, un cartel de artistas nacionales e internacionales liderados por los rockeros de Maná, así como de exponentes urbanos como Ozuna, Tyga, Yandel, Alpha Blondy y muchos más.

Picnic, como es tradición, será en el Centro de eventos Pedregal, en Belén. Los asistentes a la actividad podrán disfrutar no solo de los conciertos, sino que en el recinto habrá venta de comidas y bebidas, así como diferentes actividades de entretenimiento para el disfrute de todos.

Cabe destacar que el evento es exclusivo para mayores de 18 años. Todavía quedan entradas a la venta en el sitio eticket.cr en distintas localidades y también en combos para asistir en ambas fechas.

Quienes vayan este sábado tienen la oportunidad de disfrutar espectáculos de Shel Dixon, Jerry Di, Kapo, Yandel, Young Miko, Ozuna, Maná, Rising Sound, Fuerza Dread, Alpha Blondy, Tarrus Riley, Original Koffee, Tyga, Diego C, 4BES y Khriztian GC, Aria Vega, Jessi G, De La Rose, Lasso, Tokischa, Rels B, Kybba, Haylock, Bombocat, Vero Luna y Brosta.

El puertorriqueño Yandel llevará su concierto sinfónico al Picnic 2026. (Archivo)

El cronograma de recitales es el siguiente:

Stage Picnic:

1 p. m.: Shel Dixon.

3 p. m.: Jerry Di.

4 p. m.: Kapo.

5:15 p. m.: Yandel.

6:45 p. m.: Young Miko.

7:50 p. m.: Ozuna.

9:15 p. m.: Maná.

Stage Jogo:

1 p. m.: Rising Sound.

2:30 p. m.: Fuerza Dread.

4 p. m.: Alpha Blondy.

5:45 p. m.: Tarrus Riley.

7:15 p. m.: Original Koffee.

8:45 p. m.: Tyga.

Stage Hideout (bajo techo):

3 p. m.: Diego C.

5 p. m.: 4BES-Khriztian GC.

6:10 p. m.: Aria Vega.

6:50 p. m.: Jessi G.

7:30 p. m.: De la Rose.

9 p. m.: Lasso.

10:15 p. m.: Tokischa.

11:30 p. m.: Rels B.

12:45 a. m.: Kybba.

Stage Klandestino (bajo techo):

9 p. m.: Haylock.

10 p. m.: Bombocat.

11:30 p. m.: Vero Luna (4BES, Isa Oldenburg, Shaeey).

12:30 a. m.: Brosta.

Transporte para ir al Picnic

Un detalle muy importante es la información sobre las diferentes opciones de transporte disponibles para llegar a Pedregal y disfrutar del Picnic. Además de viajar de manera particular, también se pueden usar servicios públicos.

Estos son los horarios de los conciertos de la primera jornada del festival Picnic 2026. (Instagram)

En bus: Los buses hacia Belén, en San José, tienen la parada detrás de la iglesia La Merced. Para llegar a Pedregal, los usuarios deben bajarse en la parada del Masxmenos y, de ahí, caminar unos 200 metros hasta el lugar.

En tren: Habrá servicio de trenes disponibles. Los interesados deben comprar sus tiquetes en el sitio tren.festivalpicnic.ca; ahí deben escoger la fecha en la que viajarán, la hora de salida, la hora de regreso y la cantidad de boletos. El valor por viaje de cada tiquete es de ¢3.000. Se pueden adquirir el mismo día, pero es recomendable hacerlo con tiempo para asegurarse un espacio. Los trenes salen de la estación del Atlántico (en barrio La California) en horarios de 1 p. m. y 3 p. m.; de regreso a San José lo harán desde Pedregal a las 11:30 p. m. y 1 a. m..

Transporte privado:

El Bus: Se trata de un servicio privado de transporte. Para mayor información, puede llamar al teléfono 2247-4747.

La Kombi: Este servicio también ofrece llevar a las personas al Picnic. Los tiquetes se pueden comprar en el sitio starticket.cr; los precios van a partir de los $11.

En el caso de La Kombi, hay diferentes horarios y puntos de salida; a continuación los detallamos:

Cartago: Pabellones sur del Colegio San Luis Gonzaga, 11 a. m.

Pabellones sur del Colegio San Luis Gonzaga, 11 a. m. Plaza del Sol: Calle Ancha, entre McDonald’s y KFC, 12 m.

Calle Ancha, entre McDonald’s y KFC, 12 m. San José: Hotel Sleep Inn Paseo de las Damas, 12:30 p. m.

Hotel Sleep Inn Paseo de las Damas, 12:30 p. m. Sabana: Masxmenos, 1 p. m.

Masxmenos, 1 p. m. Escazú: Centro Comercial Trejos Montealegre, 12:30 p. m.

Centro Comercial Trejos Montealegre, 12:30 p. m. Moravia: AM/PM Los Colegios, 11:30 a. m.

AM/PM Los Colegios, 11:30 a. m. Heredia: Universidad Nacional, 12:30 p. m.

Universidad Nacional, 12:30 p. m. Alajuela: Plaza Real Alajuela, 12:30 p. m.

Plaza Real Alajuela, 12:30 p. m. Paraíso: Parque Central, 11 a. m.

Parque Central, 11 a. m. Tres Ríos: Diagonal al Vindi, 11:30 a. m.

Diagonal al Vindi, 11:30 a. m. San Ramón: Parque Central, 11 a. m.

Parque Central, 11 a. m. Grecia: Parque Central, 11 a. m.

Parque Central, 11 a. m. Palmares: Antiguo Banco Nacional sobre la recta, 11:30 a. m.

La segunda fecha del festival Picnic se realizará el sábado 21 de marzo con la participación de Christina Aguilera, Christian Nodal, Danny Ocean, Mora, Simple Plan, Juanes, Trueno, Bomba Estéreo, Jhayco, Lunay, Rainao, Enanitos Verdes, Yan Block, Orishas, Juan Duque, Corina Smith, Tapón, Voodoo, Sonámbulo, Sonia Sol, Asian L y Joi.