Festival Picnic 2026: guía completa de buses, trenes y transporte privado para llegar a Pedregal

Este sábado 14 de marzo, en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén, se realizará la primera fecha del festival Picnic 2026, con la presentación de artistas costarricenses e internacionales.
Música, comida, bebida y una amplia experiencia de entretenimiento es lo que espera a las miles de personas que llegarán al recinto herediano, con toda la buena vibra para disfrutar de los shows de sus artistas favoritos. Las presentaciones inician a partir de la 1 p. m. y se extenderán hasta horas de la madrugada.
Como dato especial para nuestros lectores, les contamos sobre varias opciones de transporte para movilizarse hasta las instalaciones de Pedregal. A continuación se las presentamos:
Transporte público:
En bus: Los buses hacia Belén en San José tienen la parada detrás de la iglesia La Merced. Para llegar a Pedregal, los usuarios deben bajarse en la parada del Mas X Menos y de ahí caminar unos 200 metros hasta el lugar.
En tren: Habrá servicio de trenes disponibles. Los interesados deben comprar sus tiquetes en el sitio tren.festivalpicnic.ca; ahí deben escoger la fecha en la que viajarán, la hora de salida, la hora de regreso y la cantidad de boletos. El valor por viaje de cada tiquete es de ¢3.000. Se pueden adquirir el mismo día, pero es recomendable hacerlo con tiempo para asegurarse un espacio. Los trenes salen de la estación del Atlántico (en barrio La California) en horarios de 1 p. m. y 3 p. m.; de regreso a San José lo harán desde Pedregal a las 11:30 p. m. y 1 a. m.
Transporte privado:
- El Bus: Se trata de un servicio privado de transporte. Para mayor información puede llamar al teléfono 2247-4747.
- La Kombi: Este servicio también ofrece llevar a las personas al Picnic. Los tiquetes se pueden comprar en el sitio starticket.cr; los precios van a partir de los $11.
En el caso de La Kombi, hay diferentes horarios y puntos de salida:
- Cartago: Pabellones sur del Colegio San Luis Gonzaga, 11 a. m.
- Plaza del Sol: Calle Ancha entre McDonald’s y KFC, 12 m.
- San José: Hotel Sleep Inn Paseo de las Damas, 12:30 p. m.
- Sabana: Masxmenos, 1 p. m.
- Escazú: Centro Comercial Trejos Montealegre, 12:30 p. m.
- Moravia: AM/PM Los Colegios, 11:30 a. m.
- Heredia: Universidad Nacional, 12:30 p. m.
- Alajuela: Plaza Real Alajuela, 12:30 p. m.
- Paraíso: Parque Central, 11 a. m.
- Tres Ríos: Diagonal al Vindi, 11:30 a. m.
- San Ramón: Parque Central, 11 a. m.
- Grecia: Parque Central, 11 a. m.
- Palmares: Antiguo Banco Nacional sobre la recta, 11:30 a. m.