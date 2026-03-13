Festival Picnic 2026: guía completa de buses, trenes y transporte privado para llegar a Pedregal

Este 2026 de nuevo habrá servicio de tren hacia Pedregal para quienes asistan al festival Picnic este sábado 14 de marzo.

Este sábado 14 de marzo, en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén, se realizará la primera fecha del festival Picnic 2026, con la presentación de artistas costarricenses e internacionales.

Música, comida, bebida y una amplia experiencia de entretenimiento es lo que espera a las miles de personas que llegarán al recinto herediano, con toda la buena vibra para disfrutar de los shows de sus artistas favoritos. Las presentaciones inician a partir de la 1 p. m. y se extenderán hasta horas de la madrugada.

Como dato especial para nuestros lectores, les contamos sobre varias opciones de transporte para movilizarse hasta las instalaciones de Pedregal. A continuación se las presentamos:

Transporte público:

En bus: Los buses hacia Belén en San José tienen la parada detrás de la iglesia La Merced. Para llegar a Pedregal, los usuarios deben bajarse en la parada del Mas X Menos y de ahí caminar unos 200 metros hasta el lugar.

En tren: Habrá servicio de trenes disponibles. Los interesados deben comprar sus tiquetes en el sitio tren.festivalpicnic.ca; ahí deben escoger la fecha en la que viajarán, la hora de salida, la hora de regreso y la cantidad de boletos. El valor por viaje de cada tiquete es de ¢3.000. Se pueden adquirir el mismo día, pero es recomendable hacerlo con tiempo para asegurarse un espacio. Los trenes salen de la estación del Atlántico (en barrio La California) en horarios de 1 p. m. y 3 p. m.; de regreso a San José lo harán desde Pedregal a las 11:30 p. m. y 1 a. m.

Transporte privado:

El Bus: Se trata de un servicio privado de transporte. Para mayor información puede llamar al teléfono 2247-4747.

Se trata de un servicio privado de transporte. Para mayor información puede llamar al teléfono 2247-4747. La Kombi: Este servicio también ofrece llevar a las personas al Picnic. Los tiquetes se pueden comprar en el sitio starticket.cr; los precios van a partir de los $11.

Estos son los horarios de los conciertos de la primera jornada del festival Picnic 2026. (Instagram)

En el caso de La Kombi, hay diferentes horarios y puntos de salida: