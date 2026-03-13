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Festival Picnic 2026: guía completa de buses, trenes y transporte privado para llegar a Pedregal

Este sábado 14 de marzo será la primera fecha del evento musical, que cuenta con invitados de la talla de Maná y Tyga

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Por Jessica Rojas Ch.
Festival Picnic 2026
Este 2026 de nuevo habrá servicio de tren hacia Pedregal para quienes asistan al festival Picnic este sábado 14 de marzo. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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