Yandel en Picnic 2026: reguetonero ofrecerá concierto sinfónico con 40 músicos costarricenses

La Orquesta Universal, formada por 40 músicos costarricenses, acompañarán a Yandel en el concierto sinfónico que presentará en el festival Picnic.

El festival Picnic 2026 será testigo de un espectáculo inigualable con el concierto sinfónico que presesentará el artista urbano Yandel, y que contará con la participación de 40 músicos costarricenses.

Los artistas forman parte de la Orquesta Universal, la cual nació en el año 2024 y que está integrada por intérpretes provenientes de la Orquesta Sinfónica, la Orquesta de Heredia, la de la Universidad de Costa Rica y bandas nacionales.

Este grupo de talentosos músicos de entre 20 y 50 años ya ha participado en conciertos internacionales junto a Jairo y Francisco Céspedes.

“Este año nos invitaron a ser parte de algo tan diferente y disruptivo como lo es unir una orquesta sinfónica con un artista de este tipo”, afirmó la productora Andrea Martínez, encargada de la banda.

El cantante urbano Yandel llevará sus canciones a otro nivel con el espectáculo sinfónico que presentará este sábado 14 de marzo en el festival Picnic. (Archivo)

Además, dio a conocer que el director de la orquesta, Alejandro Gutiérrez, preparó a los músicos luego de recibir los arreglos musicales de parte de la producción de Yandel y previo al concierto final pudieron ensayar dirigidos por el maestro Javier Mendoza.

Se espera que Yandel y los músicos nacionales den un show cargado de éxitos como Encantadora y No me dejes solo, entre otros.