Viva

Yandel en Picnic 2026: reguetonero ofrecerá concierto sinfónico con 40 músicos costarricenses

El grupo de artistas interpretará versiones orquestales de éxitos como ‘Encantadora’ y ‘No me dejes solo’

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Yandel Picnic 2026 Orquesta Universal
La Orquesta Universal, formada por 40 músicos costarricenses, acompañarán a Yandel en el concierto sinfónico que presentará en el festival Picnic. (Fiorella Montoya)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.