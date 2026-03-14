Yandel en Picnic 2026: reguetonero ofrecerá concierto sinfónico con 40 músicos costarricenses

El festival Picnic 2026 será testigo de un espectáculo inigualable con el concierto sinfónico que presesentará el artista urbano Yandel, y que contará con la participación de 40 músicos costarricenses.
Los artistas forman parte de la Orquesta Universal, la cual nació en el año 2024 y que está integrada por intérpretes provenientes de la Orquesta Sinfónica, la Orquesta de Heredia, la de la Universidad de Costa Rica y bandas nacionales.
Este grupo de talentosos músicos de entre 20 y 50 años ya ha participado en conciertos internacionales junto a Jairo y Francisco Céspedes.
“Este año nos invitaron a ser parte de algo tan diferente y disruptivo como lo es unir una orquesta sinfónica con un artista de este tipo”, afirmó la productora Andrea Martínez, encargada de la banda.
Además, dio a conocer que el director de la orquesta, Alejandro Gutiérrez, preparó a los músicos luego de recibir los arreglos musicales de parte de la producción de Yandel y previo al concierto final pudieron ensayar dirigidos por el maestro Javier Mendoza.
Se espera que Yandel y los músicos nacionales den un show cargado de éxitos como Encantadora y No me dejes solo, entre otros.