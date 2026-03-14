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Picnic 2026: festival deslumbra con moda urbana, juegos mecánicos y brillos

Los asistentes se encuentran a la espera de artistas como Yandel, Ozuna y Maná

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Por Fiorella Montoya
Ambiente festival Picnic 2026
El icónico rótulo de Picnic fue una parada infaltable para tomarse la obligatoria foto del recuerdo. (Fiorella Montoya)







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Picnic FestivalPicnic 2026
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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