Picnic 2026: festival deslumbra con moda urbana, juegos mecánicos y brillos

El icónico rótulo de Picnic fue una parada infaltable para tomarse la obligatoria foto del recuerdo.

El festival Picnic 2026 inició este sábado 14 de marzo con toda la fuerza que se esperaba bajo un ardiente sol herediano en el Centro de eventos Pedregal, donde miles de personas se congregaron para escuchar a sus artistas favoritos. La moda urbana predominó entre los asistentes, quienes lucieron sus mejores estilos para disfrutar de una jornada cargada de energía y ritmo.

La tónica ha sido la misma de los últimos años en cuanto a conciertos; el outfit tiene que ser ganador. La ropa con transparencias, las botas, los pañuelos y, por supuesto, los brillos en el maquillaje fueron parte esencial de la experiencia Picnic.

Una vez dentro de Pedregal, el calor se siente de primer impacto. Una de las constantes son los colores blanco y negro, así como los tonos de verano; sin embargo, este año, en la primera fecha, un solo estilo predominó: la estética urbana.

¡Y no es para menos! El atuendo es digno cantar Rakata, de Yandel, o Se preparó, de Ozuna.

Mientras la música empezaba a vibrar, los presentes disfrutaron de las activaciones de marca, los juegos mecánicos y la infaltable fotografía memorable. Esa imagen sirvió como prueba para dar a conocer lo bien que la pasaron en el evento más grande de Centroamérica.

El ojo de La Nación capturó algunos de estos momentos:

Los vestuarios veraniegos fueron parte de la moda que se vio en la primera jornada del festival Picnic. (Fiorella Montoya)

Como es tradición en el festival Picnic, el público más allá de la música, también disfruta de los juegos mecánicos. (Fiorella Montoya)

Disfrutar del festival Picnic es mejor con las amigas, así lo demostró este grupo de muchachas que asistieron juntas al evento. (Fiorella Montoya)

El entretenimiento en el festival Picnic no solo es por la música. El público tiene diferentes opciones para pasarla bien. (Fiorella Montoya)

Para divertirse, hay que apuntarse a todo lo que el festival Picnic le ofrece al público. Este 2026 había toboganes en el Centro de eventos Pedregal. (Fiorella Montoya)

Los peinados de moda no podían faltar en los atuendos para ser parte del festival Picnic 2026. (Fiorella Montoya)