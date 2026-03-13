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Joi y 4bes: Dos jóvenes que pasaron de hacer videos virales al escenario más grande de Centroamérica

Los artistas costarricenses, de 19 y 21 años, se presentarán en el esperado Picnic Festival, que se llevará a cabo a partir de este fin de semana en Pedregal

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Por Fiorella Montoya
Joi y 4bes se presentarán por primera vez en el Festival Picnic este 21 y 14 de marzo respectivamente.
Este 21 y 14 de marzo, respectivamente, Joi y 4bes se presentarán por primera vez en el Festival Picnic. (Jose Cordero/Jose Cordero)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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