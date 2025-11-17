Revista Dominical

¿Debería el gobierno promover la música nacional? Vea las medidas que han tomado otros países

Costa Rica no escucha música tica en Spotify. Estas son las razones por las que la música nacional no figura en listas y las políticas estatales urgentes que se necesitan para cambiar el panorama.

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
30\05\24 Alajuela, Parque Viva, Anfiteatro Coca-Cola, Concierto de exintegrante de One Direction Louis Tomlinson por segunda vez en el país con parte de su gira “Faith in Future World Tour”. En la foto los alemanes Giant Rooks.Fotos: Jorge Navarro para La Nación.
Países vecinos han implementado subsidios para los músicos locales, pero Costa Rica sigue arrastrando el tema desde décadas atrás. Para escucharnos, podemos adoptar otras iniciativas. (Jorge Navarro para La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Música costarricenseSpotify
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.