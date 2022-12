Mis 10 canciones ticas preferidas del 2022

Si hay algo que admiro y aprecio con mucho respeto de la música costarricense es la variedad y la versatilidad que existe. Es una riqueza que hemos heredado a lo largo de nuestra historia, gracias a influencias de muchas culturas y que tiene un sabor particular.

Esa variedad es lo que me complicó hacer una lista de mis canciones ticas favoritas de este 2022, dado que hubo muchísima producción original este año.

424, MartinSón, Canina y Jecsinior Jara fueron parte de mi playlist de música tica de este 2022. (Archivo/Cortesía)

Sin embargo, de una manera totalmente subjetiva, con mis gustos particulares y diferentes a los de los demás, sí puedo decir que hubo algunas canciones que me conquistaron desde el primer momento en que las escuché y que a lo largo del año han sido parte de mi playlist casi que a diario.

Durante este 2022 desde el programa Prueba de Sonido hemos dado a conocer muchas de las canciones, videos y discos que fueron publicados por artistas nacionale; esa lista la pueden escuchar en este enlace de Spotify. Pero entre tanto material, voy a compartirles, desde mi gusto personal y subjetivo, las piezas ticas que más disfruté y me pusieron a bailar.

RVS, Entrelíneas, Vero Luna y Percance también publicaron canciones que llamaron mi atención este año. (Archivo/Cortesía)

Hay un poco de todo, desde reguetón, pasando por rock, algo de pop, rap y hasta una pieza muy movida apenas para disfrutar el fin de año.

Mañosa (Canina): Este 2022 la cantautora nacional irrumpió en la escena tica con un bombazo como lo fue Mañosa, que grabó con la producción del puertorriqueño Eduardo Cabra (ex Calle 13). Es un tema de empoderamiento de la mujer, es sensual, rica para bailar y además cuenta con un video que la propia Canina dirigió.

Funky Town (Vértigo): A mí las canciones me conquistan por su sonido, por el ritmo, y eso pasó inmediatamente cuando escuché Funky Town por primera vez. Es contagiosa, como que se le mete a uno por las venas y recorre todo el cuerpo provocando el baile. Es una canción fresca, para pasarla bien.

Mermelada (424): La agrupación 424 es una de mis favoritas en el país y por eso no podía faltar la canción que estrenó este año en mi lista. La canción es muy abierta a la interpretación, es subjetiva, como mucha de la música de 424. Su letra puede relacionarse con un amor, con el encuentro con la vida, con las ganas de volver a la normalidad o con la experiencia de encontrarse con el sol en un atardecer en la playa.

Todo va bien (MartinSón): Si hay una canción positiva este 2022 es Todo va bien, de MartinSón. También es muy rica en sonidos, alegre e invita a moverse sin parar. Por supuesto que su letra es algo que me llamó la atención desde el primer encuentro porque pensar en que todo está bien es una de las consignas que deberíamos de seguir en nuestras vidas.

La mitad de lo que soy (Percance): Darle un nuevo aire a una canción que es parte de la banda sonora de los ticos es un reto muy grande y Percance lo superó con creces con su versión de La mitad de lo que soy. Suena a ska, a algo de rock y también tiene ese saborcito que solo esta banda le da a sus canciones. A mi sobrino de nueve años le encanta y eso es una buena señal de que el grupo le dio un sentido muy fresco y contemporáneo a un clásico de Abracadabra.

Otro verano (Entrelíneas): Una vez más una banda de mis preferidas llega a la lista. En este caso Otro verano, el primer sencillo que estrenó el grupo de Mau Madriz en el 2022, en colaboración con Laura Ortega, me parece algo así como una carta de amor para esa persona que extrañamos y que rememoramos gracias a momentos especiales. Con su estilo, Entrelíneas le da ese toque que los distingue en cuanto a sonidos frescos y alegres.

Ilusión (RVS): Si hay algo que me gusta del rapero RVS es esa manera que tiene para desbancarse de las batallas de rap -de las cuales es uno de los consagrados de la escena nacional- para llegar al micrófono y demostrar su buena voz. Así lo demostró a lo largo del disco Ya casi lo borro, que estrenó este 2022, y mucho más en esta canción de desamor.

Camaleón de flores (Flor de Doppler): Esta banda debutó en el 2021 en la escena nacional y lo hizo a lo grande. El sencillo Camaleón de flores ganó el premio ACAM en la categoría Mejor Sencillo Rock 2022. Fue una canción hecha en pandemia que expone muchas de las ansiedades y necesidades que hemos sufrido a partir del encierro, aunque también desde una mirada metafórica. Es fuerte, intensa y con una sonoridad muy pulida.

Mente clara (Verlo Luna): Esta es una de esas canciones que no se me salen de la cabeza. Su pegadizo coro es de esos que uno canta y canta todo el día y que no aburre, en parte gracias a un beat muy bien hecho. La joven artista Vero Luna también muestra empoderamiento femenino en esta canción sabrosa en la que ella quiere estar sola y disfrutando al máximo de su vida.

Hey, baby, ¿qué pasó? (Jecsinior Jara): Esto es para bailar, para gozar y disfrutar al máximo. La pieza de Jecsinior fue un éxito hace varios años, pero en este 2022 la trajo de nuevo a la vida con una banda poderosa que tiene como grandes protagonistas a sus instrumentos de viento. ¡Qué rico que suena!