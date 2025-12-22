¿Cuándo estará Christina Aguilera en Picnic? Productora reveló orden de artistas

El Festival Picnic anunció las fechas oficiales de su edición 2026 y dio a conocer el line up completo del evento y su respectivo orden de presentaciones. El evento se realizará los días 14 y 21 de marzo de 2026, con una propuesta musical diversa y artistas de reconocimiento internacional.

Para el sábado 14 de marzo, el cartel incluyó a Maná, Tyga, Young Miko, Rels B, Yandel, Tokischa, Kybba, Original Koffee, Alpha Blondy, Tarrus Riley, Jerry Di, Lasso, Fuerza Dread Rising Sound, Shel Dixon, Khriztian GC, Diego C, 4BES y Jessi G.

De este día se destaca la presencia del reguetonero Yandel, quien probablemente se presentará con su concierto sinfónico.

Por otro lado, la programación del 21 de marzo de 2026 reunirá a Christina Aguilera, Christian Nodal, Mora, Simple Plan, Juanes, Trueno, Bomba Estéreo, Lunay, Rainao, Enanitos Verdes, Orishas, Juan Duque, Corina Smith, Tapon, Voodoo, Sonámbulo, Sonia Sol, Asian L y el costarricense Joi.

Para ambas fechas existe un artista no confirmado que ha sido presentado como “XXXXX”, por lo que ha despertado la incertidumbre en los fans del evento.

Picnic se llevará a cabo en el Centro de Eventos Pedregal y las entradas estarán a la venta este 23 de diciembre a las 11 a. m. a través de eticket.cr