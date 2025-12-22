Viva

¿Cuándo estará Christina Aguilera en Picnic? Productora reveló orden de artistas

El Festival Picnic se llevará a cabo el 14 y 21 de marzo de 2026. Aún falta un artista por confirmar en ambas fechas

Por Fiorella Montoya
Festival Picnic
Festival Picnic se llevará a cabo en Pedregal. (Facebook)







Festival Picnic
Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

